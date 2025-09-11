Balıklı Rum Hastanesi'nin bahçesinde silahlı saldırı
ABD'de ilk kez: Türk Evi'nde uluslararası medya dostluk ödülleri

13 Eylül'de New York'ta gerçekleşecek ödül töreniyle Türk gazeteciliği ABD'de ilk kez bu kadar büyük bir organizasyona ev sahipliği yapacak.

11 Eylül 2025 11:12
ABD'de ilk kez: Türk Evi'nde uluslararası medya dostluk ödülleri

ABD'nde Türk medyası açısından bir ilk gerçekleşecek ve New York'taki Türk Evi'nde Türkiye Cumhuriyeti Başkonsolosluğu'nun ev sahipliğinde Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) organizasyonuyla 13 Eylül Cumartesi günü "Uluslararası Medya Dostluk Ödülleri Töreni" yapılacak.

Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK), ülkemizin kamu diplomasisi faaliyetlerine destek vermek, ülkeler arası medya dayanışmasına katkı sunmak, Türk medyasının uluslararası alandaki görünürlüğünü ve itibarını artırmak, gazetecilik ve medyaaracılığıyla Türkiye'nin dostluk, barış ve kültürel etkileşim mesajlarını dünyaya duyurmak amacıyla bu yıl ilk kez Amerika Birleşik Devletleri'nde bir dizi etkinlik gerçekleştirecek.

ÖDÜL TÖRENİ

Türk Evi'nde 13 Eylül günü TSİ ile 01'de başlayacak olan "Uluslararası Medya Dostluk Ödülleri" töreni bir çok yerli ve yabancı medya kuruluşu tarafından da ilgiyle takip edilecek. Törende, farklı kategorilerde daha çok Amerika eksenli gazetecilik ve iletişim ödülleri takdim edilecek. Gazetecilik alanında; Türk Gazetecilik Onur Ödülü, Uluslararası Medya Dostluk Ödülü, Genç Gazetecilik Ödülü, Türk-Amerikan Medya İş Birliği Ödülü ve Diaspora Medyası Ödülü verilecek. Diplomasi ve iletişim kategorilerinde ise Türk-Amerikan Kültürel Diplomasi Ödülü, Kültürlerarası Diyalogda İletişim Ödülü, Türk-Amerikan Sivil Toplum İş Birliği Ödülü ve Genç Diaspora Kültür Elçisi Ödülü sahiplerini bulacak. Ayrıca, özel kategori kapsamında bu yıl ilk kez Behzat Barış Onur Ödülü takdim edilecek.

SERGİ AÇILACAK

Etkinlik kapsamında ayrıca, daha önce İstanbul'da ilk gösterimi yapılan Türk-Amerikan ilişkilerinin tarihsel belleğini görsel belgeler, arşiv küpürleri ve nadir objeler aracılığıyla yansıtan "Türkiye'deki Amerika: 1910-1970" başlıklı sergi aynı gün aynı yerde açılacak. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sefer Darıcı'nın özel arşivi de ilk kez yurt dışında sergilenecek. Küratörlüğünü İstinye Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Özgenur Reyhan Güler'in üstlendiği sergi 20 Eylül'e kadar ziyaretçileriyle buluşmaya devam edecek.

KİMLER KATILIYOR

KGK ABD Temsilcisi ve İHA ABD Muhabiri Dilek Kaya ve T.C. New York Başkonsolosu Ahmet Yazal'ın koordinasyonunda gerçekleştirilecek olan bu önemli organizasyon ve etkinlikler kapsamında New York'a gidecek KGK heyeti şu isimlerden oluşuyor:

Duayen gazeteci yazar Yavuz Donat, KGK Genel BaşkanıMehmet Ali Dim, Genel Başkan Vekili İsmail Bayazıt, Yaygın Medya Meclis Başkanı Buse Biçer Akbaş ve Genel Başkan Yardımcısı Nalan Yazgan, KGK Kurucu üyesi Aynur Tattersall ile KGK ve A Haber İngiltere Temsilcisi Alparslan Düven, İHA Dış Haberler Müdürü Yaprak Mutlu'nun yanısıra Doç. Dr. Sefer Darıcı ve Dr. Özgenur Reyhan Güler.

Törene, Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri'nden medya, akademi ve iş dünyasının önde gelen isimlerinin yanı sıra, sivil toplum kuruluşları, diplomatik misyon temsilcileri, hükümet yetkilileri ve kültür-sanat camiasından çok sayıda davetlinin katılımı bekleniyor.

DİM: KÜLTÜREL DİPLOMASİ

KGK Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, medya destekçisi bazı sponsorların ve KGK üyelerinin desteğiyle tamamen konseyin kendi imkanlarıyla gerçekleştirilen etkinlik için şunları söyledi:

"Türkiye'nin yumuşak gücünü pekiştiren bir kültürel diplomasi hamlesi olan proje, sadece gazetecilik başarılarını ödüllendirmekle kalmayıp, aynı zamanda uluslararası medya temsilcileriyle karşılıklı anlayışa dayalı, sürdürülebilir ve güvene dayalı ilişkilerin kurulmasına katkı sunmayı hedeflemektedir. Bu proje ile medya ve iletişimin dostluk inşa etme gücüne dikkat çekilirken, Türkiye'nin uluslararası kamuoyunda daha görünür ve etkin hale gelmesine katkı sağlamak amaçlanıyor. Aynı zamanda genç gazetecilerin ve diaspora üyelerinin medya yoluyla Türkiye'yi temsil etme potansiyeline vurgu yapılmaktadır. Bu projemize destek veren tüm kişi ve kurumlara, Dışişleri Bakanlığımız başta olmak üzere, Washington Büyükelçiliğimize, New York Başkonsolosluğumuza ve ABD eksenli hizmet veren tüm sivil inisiyatiflere teşekkür ederiz."


