MEB'den Doğa Koleji açıklaması: Eğitim kesintisiz sürecek
Milli Eğitim Bakanlığı, Can Holding soruşturması kapsamında gündeme gelen Doğa Koleji'ne ilişkin açıklama yaptı. Bakanlık, özel okullarda eğitim-öğretim faaliyetlerinin kesintisiz sürdüğünü, öğrenciler, öğretmenler ve veliler için endişe yaratacak bir durumun söz konusu olmadığını vurguladı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 11 Eylül 2025 11:44, Son Güncelleme : 11 Eylül 2025 11:46
İstanbul Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Can Holding'e yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Doğa Koleji özel öğretim kurumlarının geleceğine ilişkin iddialar üzerine Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yazılı bir açıklama yaptı.
Bakanlık, Doğa Koleji'nde eğitim-öğretim süreçlerinin hiçbir şekilde aksamayacağını vurgulayarak, "Öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve velilerimiz için endişeye mahal yoktur. Eğitim faaliyetleri kesintisiz devam edecektir" ifadelerine yer verdi.
Soruşturmanın yakından takip edildiğini belirten MEB, gerektiğinde kamuoyunun gelişmeler hakkında bilgilendirileceğini duyurdu.