MEB'den Doğa Koleji açıklaması: Eğitim kesintisiz sürecek

İstanbul Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Can Holding'e yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Doğa Koleji özel öğretim kurumlarının geleceğine ilişkin iddialar üzerine Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yazılı bir açıklama yaptı.

Bakanlık, Doğa Koleji'nde eğitim-öğretim süreçlerinin hiçbir şekilde aksamayacağını vurgulayarak, "Öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve velilerimiz için endişeye mahal yoktur. Eğitim faaliyetleri kesintisiz devam edecektir" ifadelerine yer verdi.

Soruşturmanın yakından takip edildiğini belirten MEB, gerektiğinde kamuoyunun gelişmeler hakkında bilgilendirileceğini duyurdu.



