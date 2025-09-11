Aselsan Genel Müdürü, Londra'da benzersiz Korkut-25'i anlattı

ASELSAN, İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen Uluslararası Savunma ve Güvenlik Ekipmanları Fuarı'nda (DSEI 2025) yakın hava savunma sistemi KORKUT-25'i sergiledi.

Dünyanın kamikaze dronlara çözüm aradığı bir dönemde standın en önemli platformu olarak KORKUT'u tanıtan ASELSAN, modern savaşın en tehlikeli hava tehdidi olan dronların güvenli biçimde bertarafını vaat ediyor.

Paletli araçta 35 mm'lik KORKUT'un yerine yeni geliştirilmiş 25 mm'lik KORKUT'u tanıtan ASELSAN, Nurol Makina üretimi Ejder Yalçın adlı tekerlekli zırhlı araca entegre edilen silahın 'dünyada ilk ve tek olduğunu' vurguluyor.

HIZLI REAKSİYON VERİYOR VE MALİYET ETKİN

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, KORKUT'un ÇELİKKUBBE'nin parçası olduğunu hatırlatarak şu bilgileri verdi:

"ÇELİKKUBBE'ye yeni yetenekler kazandırmanın gayreti içindeyiz. Burada KORKUT 100/25 ürünümüzü ilk kez tamamlanmış olarak uluslararası arenaya çıkardık. Özellikle, Rusya-Ukrayna savaşı ve coğrafyadaki diğer gerilimlerde FPV dronlar, kablolu dronlar ve kamikaze dronlar yaygın şekilde tehdit olmaya başladılar. Bunları mevcut KORKUT (Korkut 100/35S) ile imha etmeyi başarabiliyoruz.

Daha küçükleri için daha yetenekli, daha hızlı reaksiyon veren ve daha maliyet etkin ürün arayışları vardı. Kendi ordumuzdan da aldığımız geri bildirimlerle yeni ürünü çıkardık.

KORKUT 100/25 daha maliyet etkin, daha çevik ve özellikle de FPV dron ve kablolu dronları akıllı mühimmatıyla imha edebilen bir yetenek."

25 MM AKILLI MÜHİMMATI ASELSAN MÜHENDİSLERİ GELİŞTİRDİ

"KORKUT 100/25'in merkezinde yapay zeka destekli bir atış kontrol sistemi var. 25 milimetre akıllı mühimmatı da ASELSAN mühendisleri geliştirdiler. Havada yüzlerce parçaya ayrılan, nerede patlayacağını önceden bilen, lazerle konumu bulan, radarla takip eden, konumunu tespit ettikten sonra atış yaptığında önünde bir bulut oluşturarak hedefi imha eden ve bunu mobil şekilde, lastik tekerlekli vasıta üzerinde yapabilen bir sistem.

Özellikle dron tehdidinin yaygınlığından ötürü KORKUT sistemi ilgi çekiyor. ÇELİKKUBBE'ye yeni bir unsur kazandırdık. ÇELİKKUBBE'nin unsurlarını daha çok üretme gayreti yanında yeni unsurlarla çeşitlendirme çabalarımız sürecek.

KORKUT'un 35 milimetrelik mühimmat kullanan versiyonunun dünyada muadilleri var ancak yeni 25 mm'lik versiyon dünyada tek. Koyduğumuz konsept yenilikçi bir konsept.

Üzerinde gelişmiş AESA radarlar var, optik sistemleri tamamen ASELSAN'ın tasarladığı, lazer mesafe ölçerlerinin son derece hassas konumlama yaptığı ve kendi mühendislerimizce geliştirilen yeni akıllı mühimmatıyla da yenilikçi bir ürün olarak tanımlayabilirim."

AA