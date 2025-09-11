Balıklı Rum Hastanesi'nin bahçesinde silahlı saldırı
Ana sayfaHaberler Yaşam

Naci Görür bu kez Ankaralıları korkuttu

Ankara'nın Kalecik ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Ankara'da yürekleri ağza getiren deprem, çevre illerde de hissedilirken Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 11 Eylül 2025 12:01, Son Güncelleme : 11 Eylül 2025 12:02
Başkent Ankara'da yaşayanlar güne depremle uyandı. Ankara'da, sabah saat: 08.24'te, Kalecik ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntının çevre illerde de hissedildiği öğrenildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 08.24'te merkez üssü Kalecik olan 4,1 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.

Depremin yerin 11,08 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

- NACİ GÖRÜR: ''7'YE VARAN DEPREM ÜRETEBİLİR''

Ankara'da yürekleri ağza getiren deprem, çevre illerde de hissedilirken Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

''Dağdemir-Kalecik/Ankara'da 4,1 sığ bir deprem oldu.'' diyen Naci Görür, ''Deprem ters fay nitelikli Çankırı Fay zonu üzerinde. Bu zon büyüklüğü 7'ye varan deprem üretebilir. Yaklaşık kuzey yönlü ve Kırşehir Masifinin batı sınırını oluşturuyor. Geçmiş olsun.'' ifadelerini kullandı.

- Şener Üşümezsoy, Naci Görür'ü korkutucu açıklamaları nedeniyle eleştiririyor

Deprem tahminleri doğru çıkan Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Naci Görür'ı sık sık korkutucu açıklamaları nedeniyle eleştiriyor. Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, "Naci Görür'ün 1999'dan bu yana söylediği hiçbir senaryo çıkmadı. 7-7.5 dediler, olmadı" demişti.

