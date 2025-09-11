İskenderun'da şehit olan askerlerin ölüm nedeni belli oldu

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıkta düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuştu.

Aktürk, terör devleti İsrail'in Katar'da düzenlediği saldırıya ilişkin şunları kaydetti:

"İsrail, terörizmi devlet politikası haline getirdi"

"İsrail'in; terörizmi devlet politikası haline getirdiği, istikrarsızlığı derinleştirmeye çalıştığı, çatışmadan beslendiği ve barışa tamamen karşı olduğu bir kez daha gözler önüne serilmiştir.

"Uluslararası topluma daha fazla sorumluluk üstlenme çağrımızı yineliyoruz"

Uluslararası topluma; İsrail'in aktif yöntemlerle durdurulmadıkça Katar'da olduğu gibi pervasız saldırılarını daha da genişleterek kendi ülkesi dahil tüm bölgeyi felakete sürükleyeceğini hatırlatıyor, daha fazla sorumluluk üstlenme çağrımızı yineliyoruz. Egemenliğinin açıkça ihlali olan bu saldırı karşısında tüm imkanlarımızla Katar'ın yanında olduğumuzun altını çiziyoruz."

Aktürk, haftalık basın bilgilendirme toplantısında ayrıca basın mensuplarının sorularını da yanıtladı. İsrail'in Suriye'de ve son olarak Katar'da gerçekleştirdiği saldırılarla ilgili olarak sorular üzerine şunları söyledi:

"İsrail'in Suriye topraklarında ve Katar'da gerçekleştirdiği saldırılar, uluslararası hukuka aykırı olup, her iki ülkenin egemenlik haklarına açık bir saldırıdır. Bu tür provokatif eylemler, bölgedeki gerginliği tırmandırmakta ve barış çabalarını olumsuz etkilemektedir.

Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye'deki tüm faaliyetlerini uluslararası hukuk ve meşru müdafaa hakkı çerçevesinde sürdürmektedir. Bu kapsamda İsrail'in Suriye'deki Türk Silahlı Kuvvetleri varlıklarını hedef aldığına dair haber ve iddialar asılsız olup, gerçeği yansıtmamaktadır. Suriye'de konuşlu birlik, personel ve teçhizatımızla ilgili herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır.

Son dönemde özellikle sosyal medya üzerinden yürütülen beşinci kol faaliyetleri ve algı operasyonlarına karşı dikkatli ve sağduyulu olunması büyük önem taşımaktadır. Bazı sosyal medya kullanıcılarının da bu dezenformasyon faaliyetlerine bilinçli ya da bilinçsiz şekilde alet olduğu görülmektedir. Her geçen gün daha da kontrolsüz hale gelen sosyal medya, gelecekte bir beka sorunu haline gelme potansiyeli taşımaktadır.

Bu nedenle halkımızın, yalnızca resmi kaynaklardan yapılan açıklamalara itibar etmesi büyük önem taşımaktadır."

"Suriye'de eşgüdüm içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz"

Bakanlık kaynakları, Suriye'deki son duruma ilişkin sorulara da şu yanıtları verdi:

"Suriye Hükümeti tüm kurum ve birimleri ile yeniden yapılanmaya, ülkede istikrar ve güvenliğin tesisine yönelik gayretli çalışmalarına devam etmektedir. Bu bağlamda, Suriye Hükümeti tarafından halkın huzur ve refahına doğrudan katkı sağlayacak şekilde başta DEAŞ olmak üzere bölgenin terörden arındırılması yönündeki taleplerini dikkate alıyor, bu çerçevede Suriye ile eşgüdüm içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

13 Ağustos 2025 tarihinde "Ortak Eğitim ve Danışmanlık Mutabakat Muhtırası" imzalanması sonrasında Suriye Silahlı Kuvvetlerinin yeniden yapılandırılmasına yönelik çalışmalar hız kazanmıştır.

Suriye hükümetinin talepleri doğrultusunda, savunma ve güvenlik kapasitesini artırmaya yönelik eğitim, ziyaret, danışmanlık ve teknik destek faaliyetleri başlatılmıştır. Bu faaliyetler, Suriye Savunma Bakanlığı ile koordineli ve planlı bir şekilde yürütülmektedir. Suriye'nin istikrarı ve güvenliği, bölgenin huzuru için kritik öneme sahiptir. Türkiye, bu doğrultuda Suriye hükümetiyle yakın iş birliğini sürdürmeye ve "Tek Devlet, Tek Ordu" ilkesini desteklemeye kararlıdır."

Bakanlık kaynakları, İskenderun Deniz Er Eğitim Alay Komutanlığında şehit düşen askerlerle ilgili idari tahkikatın ve adli tıp raporunun tamamlanıp tamamlanmadığına dair sorular üzerine şu bilgileri paylaştı:

"Şehit olan personelimizin vefatlarının hipertermi sonucu meydana geldiği mütalaa edildi"

"İskenderun Deniz Er Eğitim Alay Komutanlığında 25 Temmuz 2025 tarihinde hayatını kaybeden şehitlerimizle ilgili süreç büyük bir hassasiyetle yürütülmüş, İdari Tahkikat ve Adli Tıp raporları tamamlanmıştır. Adli Tıp Kurumu Başkanlığının raporunda şehit olan personelimizin vefatlarının 'uzun süreli güneş altında kalmaya bağlı vücut sıcaklığının yükselmesi (hipertermi) ve gelişen komplikasyonları sonucu' meydana geldiği mütalaa edilmiştir.

Bu kapsamda olayda kastı, kusuru veya ihmali olabileceği değerlendirilen personel hakkında idari ve disiplin işlemleri devam etmektedir. Konuya ilişkin adli süreç ise İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmektedir. Bu vesileyle, aziz şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır diliyoruz."

Terörle mücadele

Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, milli birlik ve beraberlik ile ülkenin varlığına yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye karşı mücadelesini kararlılık ve azimle sürdürdüğü vurgulayarak terörle mücadele konusundaki gelişmeleri aktardı.

Buna göre; geçtiğimiz hafta içerisinde, Pençe-Kilit başta olmak üzere operasyon bölgelerinde tespit edilen, teröristlere ait mağara, sığınak ve barınaklarda ele geçirilen çok sayıda silah, mühimmat ve muhtelif malzeme kullanılamaz hale getirildi.

Suriye Harekat Alanlarında gerçekleştirilen "tünel imha" faaliyetleri kapsamında ise bugüne kadar 236 kilometre Tel Rıfat'ta, 357 kilometre Menbic bölgesinde olmak üzere toplam 593 kilometre uzunluğundaki tüneller imha edildi.

Hudut güvenliği

Hafta boyunca hudut güvenliği faaliyetleri kapsamında ise, sınırlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2'si terör örgütü mensubu olmak üzere 303 şahıs yakalandı, 726 şahıs ise hududu geçemeden engellendi.

Böylelikle, 1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 6 bin 137, hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 49 bin 444 oldu.

Yine, bu hafta içerisinde Van ve Hakkari hudut hatlarında yapılan arama-tarama faaliyetlerinde toplam 30 kilogram (30.171 gram) uyuşturucu madde ele geçirildi.

"Suriye'de terör örgütleriyle mücadele konusundaki tutumumuz net"

Suriye'deki gelişmeşlere değinen Aktürk, konuşmasına şöyle devam etti:

"Suriye'nin toprak bütünlüğüne, egemenliğine, ülkemizin ve bölgemizin güvenliğine yönelik ağır tehdit oluşturan terör örgütlerinin bölgedeki belirsizlikten faydalanmasına izin vermeyeceğimizi, bölgede varlık gösteren terör örgütleriyle mücadele konusundaki tutumumuzun net olduğunu bir kez daha vurguluyoruz."



