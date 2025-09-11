'Önümüzdeki günler her türlü provakasyona açık ve yatkındır'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Terörsüz Türkiye süreci, İzmir karakol saldırısı ve suça sürüklenen çocuklara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin MHP lideri Bahçeli, önümüzdeki günlerin her türlü provakasyona açık ve yatkın olduğu uyarısında bulundu.

Bahçeli, "Sivil itaatsizlik çağrısı yapan, yabancı medya organlarına utanmadan Türkiye aleyhine hayatı durdurma beyanatı veren, kaybettiği siyasi itibar ve ahlakı sokakların karanlığında arayan kriz ve kaos meraklıları bu provokasyon ikliminin arayış ve arzusundadır." dedi.

İZMİR KARAKOL SALDIRISI

İzmir'de iki polisin şehit olduğu karakol saldırısına ilişkin Bahçeli, çocuktan katil olmayacağını, katil veya teröristin çocuk olarak tavzih ve tevilinin ise çetin bir yanlış olduğunu belirtti.

Bahçeli, "Suç işleyenlerin, bunu azmettirenlerin, ihmal ve kayıtsızlık gösterenlerin gözünün yaşına bakılmamalıdır." dedi.

SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUKLAR

"15-18 yaş grubundaki çocuklar için öngörülen ceza indirimlerinin yeni baştan değerlendirilmeli." diyen MHP lideri, adil, hakkaniyete bağlı, vicdanları kanatmayacak yargılamaların hukukun temel ilkelerine müzahir ölçüde süratle tamamlanması gerektiğini vurguladı.

Bahçeli, kamuoyuna yerleşen cezasızlık algısının bütünüyle kaldırılması ve yapanın yanına kar kalacağına dair yerleşmiş kanaatlerin mutlaka yıkılması gerektiğini bildirdi.

SİLAH DÜZENLEMESİ

MHP lideri Bahçeli, av silahları dahil, yasa dışı ve yasal silah tanımı, kullanımı, taşınması, teminiyle ilgili süreçlerin iyice netleştirilip sınırlandırılması gerektiğini belirtti.



