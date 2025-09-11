Kılıçdaroğlu soruları duymazdan geldi, sırtını dönüp uzaklaştı

Cenaze töreninde basın ordusunun uzattığı mikrofonları pas geçen Kılıçdaroğlu, kendisine kurultay davası hakkında yöneltilen soruları da duymazdan geldi.

Siyaset kulislerinde duruşmadan 'mutlak butlan' kararı çıkabileceği ve CHP Genel Başkanlığı görevinin yeniden Kemal Kılıçdaroğlu'na devredilebileceği konuşulurken, görevi kabul edip etmeyeceğine ilişkin söylentilere yanıt vermeyen Kılıçdaroğlu, bu kez eski TBMM başkanlarından Cahit Karakaş'ın cenaze töreninde görüntülendi.

