Düzce'de Akçakoca Nezahat Özdemir İmam Hatip Ortaokulunun açılış töreninde konuşan Uraloğlu, devlet kurumlarının imkanlarını eğitim ve öğretim için seferber ederken hayırsever iş insanlarının da ellerini taşın altına koyduğunu söyledi.

Uraloğlu, Akçakoca'nın bağrında yetişen MÜSİAD Genel Başkanı Burhan Özdemir'in de eğitim sevdalısı hayırsever iş insanlarından biri olduğunu belirterek, geçen yıl da merhum babası Orhan Özdemir'in adını taşıyan Akçakoca Orhan Özdemir Fen Lisesini ilçeye kazandırdığını kaydetti.

Özdemir'in, annesi Nezahat Özdemir'in adını taşıyan imam hatip ortaokuluyla eğitim alanındaki katkılarını bir kez daha gösterdiğini dile getiren Uraloğlu, her türlü detayın titizlikle düşünüldüğü modern eğitim yuvasını Akçakoca'ya kazandırdığı için kendisine teşekkür etti.

"Öğrencilere 2 milyon 407 bin tablet bilgisayar ulaştırıldı"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde AK Parti hükümetlerinin 23 yılda eğitime ve insana yapılan yatırımları her zaman ön planda tuttuğunu ve bütçeden en büyük payı da eğitime ayırdığını anlatan Uraloğlu, "Biliyoruz ki güçlü bir Türkiye ancak nitelikli eğitim sistemiyle var olabilir. Bu doğrultuda 2002'de eğitime ayrılan bütçe yalnızca 10,44 milyar lirayken bu yıl bu rakam 2 trilyon 186 milyar liraya ulaştı." dedi.

Uraloğlu, çağın ihtiyaçlarına cevap veren, beceri odaklı, milli ve manevi değerlerle bütünleşen çok katmanlı eğitim metodu izlediklerini vurgulayarak, okul ve dersliklerin fiziki ve teknik imkanlarını her geçen gün güçlendirdiklerini, öğretmen ve derslik yetersizliğine kadar birçok probleme el attıklarını ifade etti.

Eğitim alanında yapılan çalışmalardan bahseden Uraloğlu, "60-70 kişilik sınıflar vardı, biz bunu bitirdik. Bugüne kadar 4 milyar 78 milyon ders kitabını öğrencilerimize ücretsiz ulaştırarak velilerimizi büyük yükten kurtardık. Kütüphane sayımızı 13 bin 851'den 40 bin 944'e, laboratuvar sayımızı 20 bin 849'dan 49 bin 666'ya, spor salonu sayımızı da 2 bin 791'den 12 bin 214'e yükselttik." diye konuştu.

Uraloğlu, Milli Eğitim Bakanlığıyla FATİH Projesi'ni hayata geçirdiklerini hatırlatarak, bu kapsamda öğrencilere 2 milyon 407 bin tablet bilgisayar ulaştırıldığını, sınıflarda 626 bin 277 etkileşimli tahtanın hizmete açıldığını kaydetti.

Projenin öğrencilerin teknolojiyi daha yakından tanımasına imkan sunduğuna işaret eden Uraloğlu, derslerde dijital imkanlardan yararlanan çocuklar için öğrenme süreçlerinin daha keyifli ve konforlu hale gelmesine katkı sağladıklarını anlattı.

Uraloğlu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Akademi'nin de eğitimde fırsat eşitliğini daha da ileriye taşımak için çaba gösterdiğini aktararak, 12 ana kategoride 324 konu başlığında sertifikalı eğitim sunan platformun kişisel gelişimden yapay zekaya, yazılımdan siber güvenliğe kadar geniş yelpazede gençler başta olmak üzere tüm vatandaşlara hizmet verdiğini belirtti.

Platformun, 2 milyon 750 bin kayıtlı kullanıcıya ulaştığını ve bu sayının her geçen gün arttığı belirten Uraloğlu, BTK Akademi'nin, öğrencilerin sadece bugünü değil, geleceği inşa etmeleri için de güçlü köprü vazifesi kurduğunu ifade etti.

"Sizlere emanet ettiğimiz bu ülke, sıradan bir coğrafya değildir"

İmam hatip okullarının yalnızca belli konuda eğitim veren kurumlar olmadığını söyleyen Uraloğlu, bilim, teknoloji, sanat ve spor alanlarında donanımlı, vatan sevgisi, merhamet, adalet ve hak duygusuyla yoğrulmuş nesiller yetiştiren eğitim kurumları olduğunu dile getirdi.

Uraloğlu, Nezahat Özdemir İmam Hatip Ortaokulunun da bu vizyonla öğrencilere hem ilmi hem de ahlaki anlamda en iyi hizmeti sunacağına inandığını kaydetti.

Öğrencilerin okulda son teknoloji eğitim araç ve gereçleriyle donatılmış sınıflarda, çağın gerektirdiği bilgi ve becerilerle geleceğe hazırlanacaklarını aktaran Uraloğlu, "Ancak şunu unutmayın değerli çocuklar, gençler, sizlerden beklentimiz, yalnızca akademik başarı değil, insana, düşünceye, ahlaka ve kültürel değerlere saygılı, dini, milli ve milli kültürünü özümsemiş, her zaman ve her yerde örnek bireyler olmanızdır." dedi.

Uraloğlu, çocukları, sorumluluklarının bilincinde, vatanına ve milletine adanmış bireyler olarak yetiştirmek istediklerinin altını çizerek, "Sizlere emanet ettiğimiz bu ülke, sıradan bir coğrafya değildir. Bu topraklar, bin yıllık mücadelelerin harcıyla yoğrulmuş, Dede Korkutların destanlarıyla, Aziz Mahmud Hüdayilerin hikmetiyle, Hacı Bayram-ı Veli Hazretlerinin duasıyla, onların ilim ve irfanıyla nakış nakış işlenmiştir. Her biriniz, bu güzel vatanın geleceğini inşa edecek, ilmin ve irfanın ışığında Türkiye'yi daha ileriye taşıyacaksınız." ifadelerini kullandı.

MÜSİAD Genel Başkanı Burhan Özdemir de annenin ömrü boyunca evladına öğretmenlik yaptığını ve not vermeyip sevgisini verdiğini kaydetti.

Özdemir, annelerin öğretmenlerin "en büyüğü" olduğunu söyleyerek, "Bir ülkeye, topluma, vatana faydalı işler yapacak olan evlatları yetiştirme sorumluluğu annelerimizin sırtındadır. Bu itibarla hayatımın en anlamlı köşesinde yaşattığım memleketim Akçakoca'da yine hayatımın en anlamlı parçası olan annemin adını bu okulda yaşatacak olmaktan gurur duyuyorum. Milletimize, devletimize, kıymetli bürokratlarımıza bizlere bu imkanı tanıdıkları için kalpten teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Okul hakkında bilgi veren Özdemir, "Bu okulumuzun da tıpkı Akçakoca Orhan Özdemir Fen Lisesi gibi hamiliğini üstleniyoruz. Dolayısıyla çocuklarımızın eğitim hayatının ve okulun başarısının daha da ileriye taşınması için bu hamilik protokolü kapsamında hizmetlerimize devam edeceğiz. Bu kapsamda belli başarı düzeyini yakalayan öğrencilerimize yurt dışında lisan eğitimi fırsatı vereceğiz ve eğitim hayatları boyunca bursla desteklemeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Özdemir, eğitim alanında yaptıkları ve yapacakları çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Konuşmaların ardından açılış kurdelesini kesen Bakan Uraloğlu ve protokol üyeleri, okulu gezdi.



