11 yıldır süren dava! Savcı 22'nci celsede mütalaasını açıkladı

Kocaeli'de 11 yıldır süren dolandırıcılık davasında savcı mütalaasını açıkladı.

Olay 2014 yılının Haziran ayında yaşandı.

Dava dosyasından edinilen bilgilere göre; İzmit'te uzun yıllardır faaliyet gösteren bir kuyumculuk şirketi çalışanları çok sayıda kişiyi mağdur etti.

İddiaya göre; müşterilerin güvenini kazanan kuyumcuların, bu kişilerin altın ve dövizlerini yatırım veya güvenlik gerekçesiyle emanet aldıkları, karşılığında kartvizit üzerine yazılı belge verdikleri ancak daha sonra iş yerini kapatıp ortadan kaybolarak mağdurları zarara uğrattıkları belirtildi.

DAVA 11 YILDIR SÜRÜYOR

Mağdurların şikayetiyle konu yargıya taşındı ve dava açıldı.

11 yıldır süren davada mütalaa açıklandı.

Cumhuriyet savcısı, Yargıtay Ceza Genel Kurulu ve Yargıtay 11. Ceza Dairesi'nin emsal kararlarına atıf yaparak, somut olayda dolandırıcılık suçunun unsurlarının oluşmadığını, eylemlerin hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma suçunu oluşturduğunu belirtti.

DÖRT SANIK İÇİN BERAAT TALEBİ

Savcı, şirketin yöneticisi olmayan E.U., P.Y., T.T. ve M.Z. hakkında yeterli delil bulunmadığı gerekçesiyle beraat talep etti.

Ayrıca, bazı sanıklar yönünden Bankacılık Kanunu'na muhalefet suçunun unsurlarının oluşmadığı ifade edilerek, beraat gerektiği vurgulandı.

7 YILA KADAR HAPİSLERİ İSTENDİ

Şirketin yöneticileri olan C.T., T.T.,Y.H. ve C.A. hakkında ise 79 müştekiye karşı işlenen eylemler nedeniyle hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma suçundan ayrı ayrı cezalandırılmaları talep edildi.

Buna göre sanıkların her biri için 1 yıldan 7 yıla kadar hapis ve 3 bin güne kadar adli para cezası öngörüldü.

KARAR BİR SONRAKİ DURUŞMADA ÇIKACAK

Sanık C.T.'nin avukatı, mütalaayı kabul etmediklerini belirterek, savunma için ek süre talep etti.

Diğer avukatlar da mütalaaya karşı beyanda bulunmak üzere süre isteyince mahkeme heyeti duruşma ertelendi.



