Antalya'da halk otobüsü devrildi: Bir ölü, bir yaralı

Antalya'da sabah saatlerinde yaşanan korkunç kazada, halk otobüsü önce çöp konteynerine ardından ağaca çarparak devrildi. Sürücü olay yerinde hayatını kaybederken, bir yolcu ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi ve incelemeler sürüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Eylül 2025 14:05, Son Güncelleme : 11 Eylül 2025 14:08
Sait Avcı (45) idaresindeki 07 BDF 083 plakalı halk otobüsü, Akdeniz Üniversitesi yerleşkesindeki Anadolu Caddesi'nde kontrolden çıkarak önce çöp konteynerine ardından da ağaca çarparak devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, otobüs sürücüsü Avcı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralanan B.D. ise ekiplerce otobüsten çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Avcı'nın cenazesi, incelemenin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.


