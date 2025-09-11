Hamza Akman Pendikspor'da

Galatasaray'ın altyapısında yetişen 20 yaşındaki futbolcu daha sonra Danimarka ekibi Sönderjyske'ye transfer oldu.

Pendikspor'un sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Hoş geldin Hamza Akman! Pendikspor'umuz, Eyüpspor'dan Hamza Akman ile 1 yıllık sözleşme imzalamıştır. Pendikspor formasıyla başarılar Hamza" denildi.

