AK Parti'ye 2 belediye başkanı daha katıldı!

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, MKYK toplantısı öncesinde partisine katılan Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu ve Emirgazi Belediye Başkanı Mesut Mertcan AK'a rozetlerini taktı.

Açıklamada, "Güçlü Türkiye yolunda birlik büyüyor, gönül belediyeciliği yayılıyor. Başkanlarımıza hoş geldiniz diyor, Konyamız için birlikte daha büyük hizmetlere imza atacağımıza inanıyoruz." ifadelerine yer verildi.

AK Parti'nin sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu ve Emirgazi Belediye Başkanı Mesut Mertcan'ın AK Parti'ye katıldığı bildirildi.

