Bakan Yerlikaya açıkladı: EGM'de 10 birimde yeni atama

Bakan Yerlikaya, bugüne kadar görev yapan daire başkanlarına hizmetlerinden dolayı teşekkür ederken, yeni görevlerine atanan isimlere de başarı dileklerini iletti.

Mustafa Akdam, Belge Yönetimi ve Koordinasyon Daire Başkanı oldu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından Emniyet Genel Müdürlüğü 2025 yılı atamalarını açıkladı. Buna göre, teşkilatta 10 birimde görev değişikliği yapıldı.

