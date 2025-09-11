Uzmanı açıkladı: Hafta sonu hava nasıl olacak?

Hafta sonu sıcaklıkların Ankara ve İstanbul'da 27-28 derece, İzmir'de ise 32-33 derece civarında seyretmesi bekleniyor.

Çelik, İstanbul ve Ankara'da genellikle az bulutlu ve açık hava görüleceğini, Çatalca çevrelerinde ise kısa süreli yağış geçişi olabileceğini söyledi.

İstanbul, Ankara ve İzmir için sıcaklık tahmini

Çelik, Marmara Bölgesi genelinde, Batı Karadeniz'in kıyı kesimleri ve kuzey çevrelerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar beklendiğini bildirdi.

Yağışların yalnızca Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri ile Kırklareli ve Edirne çevrelerinde görüleceği ifade edildi.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2025 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net