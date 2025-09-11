65 yaşında üniversiteli oldu: Kimlik belgesini törenle aldı

Amasya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nü kazanan Cangül'e, öğrenci kimlik belgesi verilmesi için üniversitenin senato toplantısında tören düzenlendi.

Rektör Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi, Cangül'ü tebrik ederek, eğitim hayatında başarılar diledi.

Cangül'ün azim ve öğrenme isteğinin tüm öğrencilere örnek olması gerektiğini vurgulayan Turabi, "Eğitimde yaş sınırı olmadığını bir kez daha görüyoruz. Hayat boyu öğrenmenin en güzel örneği olan Faruk Cangül'ün üniversitemizi tercih etmesi bizleri çok mutlu etti. Kendisini gönülden kutluyorum." dedi.

Senato üyelerinin alkışları eşliğinde öğrenci kimlik belgesini alan, üniversiteli olmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşayan Cangül ise kızının Merzifon'da bir dershanede edebiyat öğretmeni olarak görev yaptığını belirterek, "Sık sık öğrencilerinin ders çalışmaya karşı isteksizliğinden yakınması, üniversite serüvenimin başlangıç noktası oldu. Onun bu serzenişleri beni düşündürdü, 'Ders çalışmak gerçekten bu kadar zor mu?' diye. Kızım bana test kitapları ve çeşitli kaynaklar getirdi. Ben de merakla onları çözmeye başladım. Bu süreç hem kızım için moral verici bir örnek oldu hem de benim için motive edici bir adıma dönüştü." ifadelerini kullandı.