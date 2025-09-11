Türkiye'de ilk: Kamu bankasından faizsiz ev ve araba alma imkanı
MEB'de Norm Güncellemesi Nasıl ve Ne Zaman Olacak?

Öğretmenlerin norm kadrolarının güncellenmesi için bakanlık duyurusu şart olmayıp bazı durumlarda süre sınırı olmaksızın güncelleme talep edilebilir.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 11 Eylül 2025 16:30, Son Güncelleme : 11 Eylül 2025 17:21
Yazdır
MEB'de Norm Güncellemesi Nasıl ve Ne Zaman Olacak?

Öğretmenlerin Norm Kadroları Ne Zaman Güncellenir?

Öğretmen ve yönetici norm kadroları; MEB'na Bağlı Eğitim Kurumları Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmeliğe göre belirlenmektedir.
https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=20146459&MevzuatTur=21&MevzuatTertip=5

Yönetmeliğin 26.maddesi;
"MADDE 26- (1) (Değişik: 17/10/2016-2016/9488 K) Eğitim kurumlarının norm kadro sayılarının bu Yönetmelikte belirlenen norm kadro kriterleri çerçevesinde değişmesi halinde, değişikliğe konu olan eğitim kurumlarının norm kadro sayıları ekim ayında yeniden belirlenir. Bakanlık ihtiyaç duyulan hallerde bu ay dışında da eğitim kurumlarının norm kadro sayılarını yeniden belirleyebilir.
(2) Yeni açılan eğitim kurumları ile yeni derslik/şube açılan veya kapatılan mevcut eğitim kurumlarının norm kadroları süre aranmaksızın belirlenir."
Şeklindedir.

Maddeden de anlaşılacağı üzere;
1- Norm kadrolar genel olarak her yıl bakanlıkça belirlenen takvim doğrultusunda Ekim ayında güncellenmektedir.
2- Bakanlığın Ekim ayı dışında da tarih belirleme yetkisi vardır.
3- Genel algı her yıl Ekim ayı dışında güncelleme yapılamayacağı şeklinde ise de aynı maddenin (2) fıkrasına göre okulda şube kapanması ya da yeni şube açılması durumunda süre aranmaksınız güncelleme istenebilir.
İşte bu noktada sorunlar yaşanmaktadır. Okul idareleri bu tür değişikliklerde süreci iyi takip etmediklerinden öğretmenlerin mağduriyeti söz konusu olmaktadır.
4- Yukarıdaki açıklamamızdan da anlaşılacağı üzere okulların norm kadro güncellemelerinde tek yetkili bakanlıktır.
5- Bakanlık bu yetki kapsamında ekteki yazıda da görüleceği üzere norm kadroları güncelleme kararı almıştır.

Son olarak;
MEB güncelleme konusunda daha esnek davranarak yılda bir kez güncelleme yapmak yerine elektronik ortamda sürekli ya da her ay sonu gibi periyotlarla güncellemenin yolunu açmış olsa süreç daha dinamik ve objektif hal alabilecektir.
Böylece yapılacak atama işlemleri daha sağlıklı olacaktır.

Maksut BALMUK
Öğretmen, Yazar

