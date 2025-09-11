Türkiye'de ilk: Kamu bankasından faizsiz ev ve araba alma imkanı
CHP İstanbul İl Kongresi'ne ilişkin davalar birleştirildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, CHP 38. İstanbul İl Kongresi ve bu kongrede alınan kararların iptali talebiyle hazırlanan davaname, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen davayla birleştirildi. Davanamede, kongrede usulsüzlük yapıldığı ve delegelere menfaat sağlandığı iddiaları yer aldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Eylül 2025 17:40, Son Güncelleme : 11 Eylül 2025 17:49
CHP İstanbul İl Kongresi'ne ilişkin davalar birleştirildi

İstanbul 41. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP 38. İstanbul İl Kongresi'nin ve bu kongrede alınan kararların iptali talebiyle hazırlanan davanamenin, CHP delegelerinden Özlem Erkan'ın başvurusu üzerine İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesine açılan davayla birleştirilme talebini değerlendirdi.

Mahkeme, dosyanın bu davayla birleştirilmesine karar verdi.

- Davanameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesine birleştirme talepli hazırlanan davanamede CHP Genel Başkanlığı, CHP İstanbul İl Başkanlığı, Aydın Karaaslan, Fahrettin Çırak, İnan Güney, Melda Tanişman Tutan, Niyazi Güneri, Özgür Çelik, Rıza Akpolat, Tülay Yavuz, Uğur Gökdemir ve Veli Gümüş, "davalı" olarak yer alıyor.

Davalı CHP İstanbul İl Başkanlığı tarafından 8 Ekim 2023'te gerçekleştirilen il kongresinin seçim sürecinde adaylardan Özgür Çelik'e oy verilmesi için delegeler nezdinde hukuka aykırı vaatlere ilişkin soruşturma yürütüldüğü belirtilen davanamede, bu kapsamda adı geçen şüpheliler hakkında İstanbul 72. Asliye Ceza Mahkemesine dava açıldığı bildiriliyor.

Davanamede, söz konusu seçimde yapılan usulsüzlüklerin değerlendirilmesi sonucu Başsavcılığa teslim edilen tutanaklar, ihbar dilekçesi ve bir CD incelendiğinde, CHP'nin 2023 Ekim'de gerçekleştirdiği İstanbul İl Başkanlığı seçiminde usulsüzlükler yapıldığına ilişkin iddialar içerdiği görülerek, bu iddialara dair soruşturma başlatıldığı kaydediliyor.

Soruşturma dosyasına giren ses kaydının bilirkişi tarafından incelendiği ifade edilen davanamede, kayıtta CHP İstanbul İl Başkanlığı seçimi için Özgür Çelik'in desteklenmesi karşılığında delegelere para verilmesinin konuşulduğu bilgisi yer alıyor.

Davanamede, konuşmanın bazı kısımlarında da oy kullanacak 2 il delegesi için 150 bin lira teklif edildiği, delegelerin de bu paranın az olduğunu, 3 kişi için 750 bin lira istediklerini söylediklerinin görüldüğü bildiriliyor.

- Bazı delegelerin oğlu ve kardeşlerinin İBB iştiraklerinde işe girdiği belirlendi

Davanamede, tanık olarak beyanı alınan Tolgahan Erdoğan'ın, Ümraniye'den il delegesi Aydın Karaarslan'ın oğlu ile il delegesi Tülay Yavuz'un kardeşlerinin Özgür Çelik'in desteklenmesi karşılığında işe alındığını beyan etmesi üzerine yapılan araştırmada, Karaarslan'ın oğlunun Ekim 2023'ten itibaren İBB iştiraki KİPTAŞ'ta SGK kaydının olduğunun tespit edildiği belirtiliyor.

Yavuz'un kardeşlerinden birinin Ekim 2023'ten itibaren İBB iştiraki İSPER'de, diğer kardeşinin de Kasım 2023'ten itibaren Beşiktaş Belediye Başkanlığında SGK kaydının olduğunun tespit edildiği bildirilen davanamede, şunlar kaydediliyor:

"Davalı Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığının, bir örneği davaname talebi içerisine alınan Cumhuriyet Başsavcılığımızın 29 Ağustos tarihli soruşturma numaralı dosyasından anlaşılacağı üzere, yarışan bir adayın (Özgür Çelik) seçimi kazanması adına, yapılan seçimde delegelere maddi menfaat temin etmek ve delegelerin oylarını bir aday lehine almak adına yakınlarını işe sokmayı vadetmek suretiyle hile karıştırdıkları anlaşılmakla, 8 Ekim 2023 tarihinde yapılan Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Kongresi'nin ve bu kongrede alınan kararların iptaline karar verilmesi, kamu adına talep ve dava olunur."

Öte yandan, CHP delegelerinden Özlem Erkan'ın başvurusu üzerine açılan davada İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde seçilen başkan ve yönetimin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına, İl Başkanlığına geçici yönetim kurulu atanmasına karar vermişti.

