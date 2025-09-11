Türkiye'de ilk: Faizsiz ev, iş yeri ve araç almada yeni dönem

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi'nde kesinlikle faiz olmadığını ve doğrudan doğruya devlet güvencesi bulunduğunu belirterek, "Bu sistemde, öncelikle katılımcılar Emlak Katılım Tasarruf Finansman güvencesiyle bir araya gelecekler. Her vatandaşımız kendi bütçesine uygun taksitlerle tasarruf yapacak." dedi.

Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi Beyoğlu'nda bir otelde düzenlenen programla tanıtıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, burada yaptığı konuşmada, sistemi millete kazandırmaktan mutluluk ve heyecan duyduklarını söyledi.

Türkiye'nin geçirdiği son çeyrek asırda daima milletin en iyi koşullarda yaşaması, evlatların geleceğe güvenle bakması için çalıştıklarını, çabaladıklarını, daima yenilikçi hamleler yaptıklarını ve hala üretmeye devam ettiklerini aktaran Kurum, aileler için güzel evlerde çocuklarını büyütmenin, esnaf için kira derdi olmadan iş yerine sahip olmanın, hayalini kurdukları arabayla seyahat etmenin ne kadar önemli olduğunu çok iyi bildiklerini kaydetti.

Bakan Kurum, vatandaşları devlet güvencesiyle hayallerine kavuşturmak için var güçleriyle çalıştıklarını belirterek, "Herkesin başında çatısı, altında arabası, bereketli bir dükkanı olsun istiyoruz. Bu isteğimizi gerçeğe dönüştürerek vatandaşımızın en temel hakkı olan barınma ihtiyacı için sayısız kampanyalar düzenledik, projeler yaptık. Tam 1 milyon 704 bin sosyal konut inşa ettik. Bu projelerle yaklaşık 5 milyon dar gelirli vatandaşımızı güvenli ve modern yaşam alanlarına kavuşturmanın mutluluğunu yaşadık. Şu anda da ülke genelinde 81 ilimizde yapımı devam eden 280 bin konutumuzu inşallah hızlı şekilde tamamlayıp, vatandaşımıza teslim edeceğiz. Yine bu noktada, yıl sonunda açıklayacağımız sosyal konut kampanyasıyla gençlerimize, en az 3 çocuğu olan ailelerimize sosyal devlet bakış açısıyla destek olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Deprem, sel ve yangın gibi birçok afetle sınandıklarına dikkati çeken Kurum, Malatya'da 300 bininci konutun depremzedelere de teslim edildiğini, yıl sonuna kadar tüm yuvaları yapacaklarını vurguladı.

- "Türkiye'de ilk kez bir kamu bankası tasarruf finansman sektörüne giriyor"

Murat Kurum, koşulların tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de emlak piyasasını ve otomotiv sektörünü negatif etkilese de yollarına devam ettiklerinin altını çizerek, şöyle devam etti:

"Hem tedbirlerimizi bu çerçevede alıyor hem de vatandaşlarımızın taleplerine cevap veriyoruz. Bugün Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişikliğimizle vatandaşımızın uzun yıllardır süren bir sorununa neşter vurduk. Kendisine ait arazisi kamu hizmet alanında kalan, yapılaşma hakkı verilmeyen vatandaşlarımızın mağduriyetlerini gidererek 'imar hakkı aktarımı' getirdik. Böylelikle vatandaşımıza orada kullanamadığı imar hakkını başka bir alanda kullanmasına imkan sağlayacağız. Hem yaşanan bir haksızlığın önüne geçecek hem de vatandaşımızın orada hizmet alabileceği kamusal yatırımları hayata geçireceğiz."

Vatandaşların sesine her zaman kulak verdiklerini aktaran Kurum, geçen ay İstanbul'da "Gayrimenkul Yatırım Sertifikası'nı sunduklarını söyledi.

Bakan Kurum, şimdi de vatandaşın sadece ev değil, iş yeri ve araç sahibi olmasını kolaylaştıracak yepyeni bir çalışma olan "Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi"ni milletin hizmetine sunduklarını belirtti.

"Vatandaşımıza sunduğumuz bu yeni sistemle, bir ilki gerçekleştiriyor, Türkiye'de ilk kez bir kamu bankası, yani Emlak Katılım Bankası olarak, tasarruf finansman sektörüne giriyoruz." diyen Kurum, şu ifadeleri kullandı:

"Her şeyden önce bu sistemde kesinlikle faiz yoktur, doğrudan doğruya devlet güvencesi vardır. Bu sistemde, öncelikle katılımcılar Emlak Katılım Tasarruf Finansman güvencesiyle bir araya gelecekler. Her vatandaşımız kendi bütçesine uygun taksitlerle tasarruf yapacak. Vatandaşımız Emlak Katılım şubelerine gidecek. Faizsiz Finansman modeliyle satın almak istediği ev, araç ve iş yeri için aylık taksit miktarını kendi bütçesine göre belirleyecek. Burada vatandaşımıza iki model sunacağız. Birinci modelimizde çekiliş sistemi olacak. Yani her ay nasıl TOKİ'yle yaptığımız konutlarımızı noter huzurunda kura çekmek suretiyle veriyorsak burada da her ay noter huzurunda düzenli olarak yapacağımız çekilişlerle, sırası gelen katılımcılara finansman desteği sağlayacağız. Bu destekle de ister evini ve arabasını, ister iş yerini vatandaşımız alabilecek. İkinci modelde ise çekilişin olmadığı, 'Müşteri Bazlı Tasarruf Finansman' modelimizi uygulayacağız. Bu modelde müşteri teslimat tarihini çekilişle değil, orada kendi belirlediği tarihe göre ayarlayabilecek ve çekiliş olmadan ister peşinat ödeyerek, isterse tutarı taksitlerle bölerek yine evini, arabasını satın alabilecek. Her iki modelde de belirli bir birikimin ardından, orada kalan finansmanla ilgili Emlak Katılım Tasarruf Finans tarafından bu tutar karşılanacak ve vatandaşımız evinde oturmanın, dükkanını işletmenin, aracına binmenin mutluluğunu yaşarken kalan taksitlerini de rahatlıkla ödeyebilecek."

Bakan Kurum, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuyla (BDDK) da çalışmalar yaptıklarını dile getirdi.

Hem Toplu Konut İdaresi Başkanlığı hem de Emlak Konut Genel Müdürlüğüyle projeler geliştireceklerine dikkati çeken Kurum, "İnşallah bu projeler, çok yakın zamanda Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi milletimize duyurulacak ve bu sistemle birlikte de İstanbul'umuzda ev alacak vatandaşlarımız TOKİ ve Emlak Konut güvencesiyle yine evlerini faizsiz bir şekilde alabilme imkanına kavuşacaklar. Devletimizin geliştirdiği bu sistemin getireceği büyük kolaylıklar ışığında şunu ifade etmek istiyorum: Ardı ardına ortaya koyduğumuz yenilikçi konut, işyeri ve araç edindirme hamleleriyle vatandaşımızın mutluluğunu, refahını sağlamaktan başka gayemiz, işin sonunda da milletimizin duasını almaktan başka hedefimiz yoktur." ifadelerine yer verdi.

