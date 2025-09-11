Ankara Kalecik'te bir günde ikinci deprem
İBB, prim borçlarına karşılık 23 taşınmazı SGK'ye devredecek
AK Parti'de 'rayiç bedel' toplantısı: Vatandaşın hakkı korunacak
Can Holding'e yönelik soruşturmada 4 şüpheli yakalandı
Türkiye'de ilk: Faizsiz ev, iş yeri ve araç almada yeni dönem
Ömer Çelik: Suça sürüklenen çocuklara kapsamlı düzenleme yolda
CHP İstanbul İl Kongresi'ne ilişkin davalar birleştirildi
Uzmanlardan faiz kararı yorumu: İndirimler sürebilir
İş dünyasından TCMB'ye çağrı: Daha hızlı indirimler bekliyoruz
Uzmanı açıkladı: Hafta sonu hava nasıl olacak?
Mahkemeden CHP Kurultayı ile İstanbul İl Kongresi'ne ilişkin karar
Bakan Yerlikaya açıkladı: EGM'de 10 birimde yeni atama
AK Parti'ye 2 belediye başkanı daha katıldı!
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
İskenderun'da şehit olan askerlerin ölüm nedeni belli oldu
MEB'den Doğa Koleji açıklaması: Eğitim kesintisiz sürecek
MASAK raporları ortaya çıkardı: Suç gelirleri böyle aklanmış
Ülke geneli ortak yazılı sınav tarihleri belli oldu
YÖK'ten 'İstanbul Bilgi Üniversitesi' açıklaması
GSB Yurt Yerleştirme Sonuçları Açıklandı
363 milyar dolar değerinde altın yastık altında!
Her burs veriyorum diyene kanmayın...
Üniversite öğrencileri için barınma krizi büyüyor!
Yılmaz'dan 'emlak vergisi' açıklaması: Şikayetlere duyarsız kalamayız
ATM'lerde para yatırma ve çekme limitleri değişti
OVP ile iş gücünde devrim: Esnek çalışma ve üretim kültürü geliyor
TOKİ'ye dev destek: Sosyal konut programı 100 milyar liralık bütçeyle başlıyor
İBB'den toplu taşımaya zam hamlesi! AK Parti'den tepki
Eğitim-Bir-Sen'den Milli Eğitim Akademisi için 7 öneri
ASO Başkanından 'vize' çıkışı: Makine almaya bile gidemiyoruz
AK Parti'de 'rayiç bedel' toplantısı: Vatandaşın hakkı korunacak

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir, "Yerel yönetim anlayışımızda olduğu gibi her konuda şeffaf, adil ve vatandaşlarımızın menfaatini önceleyen bir yaklaşımı sürdüreceğiz. Rayiç bedel düzenlemelerinde de aynı hassasiyetle hareket ederek, hem vatandaşlarımızın haklarını koruyan hem de belediyelerimizin ihtiyaçlarını gözeten bir dengeyi tesis edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Eylül 2025 19:17
AK Parti'de 'rayiç bedel' toplantısı: Vatandaşın hakkı korunacak

Partinin Yerel Yönetimler Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, AK Parti'de emlak vergisine esas alınan arsa metrekare birim fiyatlarının görüşüldüğü bir toplantı düzenlendi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Demir başkanlığındaki toplantıya, Tüm Emlak Danışmanları Birliği Başkanı Hakan Akçam ve beraberindeki heyet katıldı.

Açıklamada, toplantıya ilişkin görüşlerine yer verilen Demir, AK Parti'nin belediyecilik anlayışında her zaman adalet, denge ve vatandaş odaklı bir yaklaşım benimsediğini belirtti.

Önceliklerinin milletin huzur ve refahı olduğunu aktaran Demir, "Rayiç bedel artışları konusunda da aynı kararlılığı sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızın sırtına yeni yükler bindirmeyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Demir, özellikle büyükşehirlerde gayrimenkul değerlerindeki hızlı artışın rayiç bedellerin belirlenmesinde tartışmalara yol açtığını, amaçlarının ise vatandaşın hakkını korumak olduğunu, bu çerçevede adaletli, makul ve dengeli bir düzenleme için gerekli tüm adımları kararlılıkla atacaklarını vurguladı.

Konunun yalnızca teknik bir mesele değil, doğrudan vatandaşın hayatını etkileyen bir husus olduğuna dikkat çeken Demir, vatandaşın hakkını korumak için tüm paydaşlarla görüştüklerini, süreci her açıdan değerlendirdiklerini ve çalışmalarını bu doğrultuda yürüttüklerini bildirdi.

Temel amaçlarının milletin huzur ve ekonomik istikrarını korumak olduğunu belirten Mustafa Demir, şunları kaydetti:

"Yerel yönetim anlayışımızda olduğu gibi her konuda şeffaf, adil ve vatandaşlarımızın menfaatini önceleyen bir yaklaşımı sürdüreceğiz. Rayiç bedel düzenlemelerinde de aynı hassasiyetle hareket ederek, hem vatandaşlarımızın haklarını koruyan hem de belediyelerimizin ihtiyaçlarını gözeten bir dengeyi tesis edeceğiz. Milletimizin hayatını zorlaştıracak, yükünü artıracak hiçbir adımın yanında olmayacağız. Önümüzdeki süreçte de aynı kararlılıkla çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

