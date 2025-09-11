Ankara Kalecik'te bir günde ikinci deprem
İBB, prim borçlarına karşılık 23 taşınmazı SGK'ye devredecek
AK Parti'de 'rayiç bedel' toplantısı: Vatandaşın hakkı korunacak
Can Holding'e yönelik soruşturmada 4 şüpheli yakalandı
Türkiye'de ilk: Faizsiz ev, iş yeri ve araç almada yeni dönem
Ömer Çelik: Suça sürüklenen çocuklara kapsamlı düzenleme yolda
CHP İstanbul İl Kongresi'ne ilişkin davalar birleştirildi
Uzmanlardan faiz kararı yorumu: İndirimler sürebilir
İş dünyasından TCMB'ye çağrı: Daha hızlı indirimler bekliyoruz
Uzmanı açıkladı: Hafta sonu hava nasıl olacak?
Mahkemeden CHP Kurultayı ile İstanbul İl Kongresi'ne ilişkin karar
Bakan Yerlikaya açıkladı: EGM'de 10 birimde yeni atama
AK Parti'ye 2 belediye başkanı daha katıldı!
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
İskenderun'da şehit olan askerlerin ölüm nedeni belli oldu
MEB'den Doğa Koleji açıklaması: Eğitim kesintisiz sürecek
MASAK raporları ortaya çıkardı: Suç gelirleri böyle aklanmış
Ülke geneli ortak yazılı sınav tarihleri belli oldu
YÖK'ten 'İstanbul Bilgi Üniversitesi' açıklaması
GSB Yurt Yerleştirme Sonuçları Açıklandı
363 milyar dolar değerinde altın yastık altında!
Her burs veriyorum diyene kanmayın...
Üniversite öğrencileri için barınma krizi büyüyor!
Yılmaz'dan 'emlak vergisi' açıklaması: Şikayetlere duyarsız kalamayız
ATM'lerde para yatırma ve çekme limitleri değişti
OVP ile iş gücünde devrim: Esnek çalışma ve üretim kültürü geliyor
TOKİ'ye dev destek: Sosyal konut programı 100 milyar liralık bütçeyle başlıyor
İBB'den toplu taşımaya zam hamlesi! AK Parti'den tepki
Eğitim-Bir-Sen'den Milli Eğitim Akademisi için 7 öneri
ASO Başkanından 'vize' çıkışı: Makine almaya bile gidemiyoruz
Adli Olaylar

Veterinerin şehit edildiği olayda jandarma komutanına 'ihmal' davası

Kayseri'nin Develi ilçesinde veteriner hekim Mikail Bozlağan'ı (24) şehit ettikten sonra Ankara'da İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü önünde teröristlerin bombalı eylemde bulunması sonrası olayda ihmali olduğu iddiasıyla dönemin İl Jandarma Komutanı Y.Y. hakkında 2 farklı suçtan dava açıldı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 11 Eylül 2025 18:20, Son Güncelleme : 11 Eylül 2025 18:22
Veterinerin şehit edildiği olayda jandarma komutanına 'ihmal' davası

Ankara'da İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü önünde 1 Ekim 2023'te saat 09.30 sıralarında 38 TP 962 plakalı hafif ticari araç ile müdürlüğünün giriş kapısı önüne gelen 2 terörist, bombalı saldırı eyleminde bulundu. Araçtan inen teröristlerden 1'i kendini patlatırken, diğeri etkisiz hale getirildi. Saldırıda 2 polis memuru yaralandı. Yaralı polisler, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Bombalı eylemi gerçekleştiren teröristlerin hafif ticari aracı, bir gün önce Kayseri'nin Develi ilçesinde gasbettikleri belirlendi. Şüphelilerin ilçeye bağlı Çataloluk Mahallesi'nde evli 1 çocuk babası veteriner teknikeri Mikail Bozlağan'ı darbettikten sonra tabancayla öldürüp, şehit ederek, gasbettikleri araçla bölgeden ayrıldıkları tespit edildi.

TERÖRİSTLER SINIRI PARAMOTOR İLE GEÇMİŞ

Yaşanan olaydan yaklaşık 7 ay sonra Tomarza ilçesi İmamkulu Mahallesi'ndeki dağda mantar arayan vatandaşlar, çalıların arasında paramotor buldu. İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, bölgede geniş çaplı inceleme başlattı. Parçalara ayrılmış olan paramotor, incelenmek üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Özel harekat polisleri ise paramotorun parçalarının bulunduğu bölgede çalışma başlattı. Teröristlerin sınırdan paramotor ile geçerek Kayseri'ye geldikleri ve olayı gerçekleştirdikleri belirtilmişti.

DÖNEMİN JANDARMA KOMUTANINA DAVA

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, dönemin İl Jandarma Komutanı Y.Y. hakkında, 112 Çağrı Merkezi'ne gelen bir otomobile ateş açılması olayının savcılığa bildirilmediği, olay yeri inceleme yapmayıp, gerekli tedbirleri almadıkları, aracın PTS kaydını girmemeleri nedeniyle söz konusu aracın bulunmasına yönelik gerekli araştırmanın yapılmamasına sebebiyet verdikleri iddialarıyla 'görevi kötüye kullanma' ve 'kamu görevlisinin suçu bildirmemesi' suçlarından dava açıldı.

DAVA BAŞLADI

Kayseri Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasında tutuksuz sanık dönemin Kayseri İl Jandarma Komutanı Y.Y. ile avukatı hazır bulundu. Söz konusu suçlamaları kabul etmediğini söyleyen Y.Y., "Ben söz konusu olaya ilişkin sadece tecrübe aktarımı ve idari hükümleri almakla yükümlüyüm. Vereceğiniz karara da saygılıyım. En kısa sürede karar vermeniz durumunda diğer davalardaki mağduriyetim giderilmiş olacaktır" dedi. Duruşmada, aralarında polis memuru ve jandarma personelinin de olduğu 8 kişi tanık olarak dinlendi.

DOSYA BİLİRKİŞİYE GİTTİ

Mahkeme heyeti verdiği ara kararla, sanık Y.Y.'nin hukuki sorumluluğun olup olmadığının tespiti için davanın uzman polis ve jandarmanın olduğu bilirkişi heyetine gönderilmesine karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

