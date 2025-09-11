Ankara Kalecik'te bir günde ikinci deprem
İBB, prim borçlarına karşılık 23 taşınmazı SGK'ye devredecek
AK Parti'de 'rayiç bedel' toplantısı: Vatandaşın hakkı korunacak
Can Holding'e yönelik soruşturmada 4 şüpheli yakalandı
Türkiye'de ilk: Faizsiz ev, iş yeri ve araç almada yeni dönem
Ömer Çelik: Suça sürüklenen çocuklara kapsamlı düzenleme yolda
CHP İstanbul İl Kongresi'ne ilişkin davalar birleştirildi
Uzmanlardan faiz kararı yorumu: İndirimler sürebilir
İş dünyasından TCMB'ye çağrı: Daha hızlı indirimler bekliyoruz
Uzmanı açıkladı: Hafta sonu hava nasıl olacak?
Mahkemeden CHP Kurultayı ile İstanbul İl Kongresi'ne ilişkin karar
Bakan Yerlikaya açıkladı: EGM'de 10 birimde yeni atama
AK Parti'ye 2 belediye başkanı daha katıldı!
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
İskenderun'da şehit olan askerlerin ölüm nedeni belli oldu
MEB'den Doğa Koleji açıklaması: Eğitim kesintisiz sürecek
MASAK raporları ortaya çıkardı: Suç gelirleri böyle aklanmış
Ülke geneli ortak yazılı sınav tarihleri belli oldu
YÖK'ten 'İstanbul Bilgi Üniversitesi' açıklaması
GSB Yurt Yerleştirme Sonuçları Açıklandı
363 milyar dolar değerinde altın yastık altında!
Her burs veriyorum diyene kanmayın...
Üniversite öğrencileri için barınma krizi büyüyor!
Yılmaz'dan 'emlak vergisi' açıklaması: Şikayetlere duyarsız kalamayız
ATM'lerde para yatırma ve çekme limitleri değişti
OVP ile iş gücünde devrim: Esnek çalışma ve üretim kültürü geliyor
TOKİ'ye dev destek: Sosyal konut programı 100 milyar liralık bütçeyle başlıyor
İBB'den toplu taşımaya zam hamlesi! AK Parti'den tepki
Eğitim-Bir-Sen'den Milli Eğitim Akademisi için 7 öneri
ASO Başkanından 'vize' çıkışı: Makine almaya bile gidemiyoruz
TBMM Milli Dayanışma Komisyonu, iş dünyası temsilcilerini dinleyecek

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında gerçekleştirilecek 9'uncu toplantıda, TOBB, TZOB, TESK, TİSK, TÜSİAD ve MÜSİAD temsilcileri görüşlerini aktaracak. Komisyonun çalışmaları, Türkiye'de demokrasi, milli dayanışma ve bölgesel güvenlik konularını da kapsıyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Eylül 2025 18:34, Son Güncelleme : 11 Eylül 2025 19:38
Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında yarın gerçekleştireceği 9'uncu toplantısında, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB), Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK), Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD), Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) temsilcilerini dinleyecek.

TBMM Başkanlığından yapılan açıklamada, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun bugün TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında TBMM Tören Salonu'nda toplandığı hatırlatıldı.

Komisyonun 8'inci toplantısında Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) Genel Başkanı Ali Yalçın, Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu (Türkiye Kamu-Sen) Genel Başkanı Önder Kahveci, Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Eş Genel başkanları Ayfer Koçak ve Ahmet Karagöz, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ) Genel Başkanı Mahmut Arslan ve Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu'nun dinlenildiği anımsatılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"TBMM Başkanımız Sayın Numan Kurtulmuş, toplantının açılışında, son günlerde Katar, Tunus, Suriye ve Yemen'e saldıran İsrail'in bölgedeki artan saldırgan tutumlarına işaret ederek, Netanyahu ve çetesinin bu saldırganlığının bölge ülkeleri için uyarı sinyallerini de ortaya koyduğunu ve herkesi alarma geçirmesi gerektiğini vurgulamıştır. İsrail'in bu saldırılarla, 'istediğim ülkede, istediğim insanı öldürebilirim' mesajını verdiğini, ülkelerin egemenlik haklarını tanımadığını, ABD üslerinin bölge halklarını ve ülkelerini koruyamayacağını gösterdiğini belirten TBMM Başkanımız, komisyonun yapmış olduğu görevin ne kadar hayati ve ne kadar önemli olduğunun İsrail'in bölgedeki son saldırganlıklarıyla bir kez daha ortaya çıktığının altını çizmiştir.

TBMM Başkanımız Numan Kurtulmuş, İsrail'in bu saldırılarının herkesi güçlü bir uyanışa sevk etmesi gerektiğini belirterek, bu çerçevede komisyonun yüklendiği görevin son derece önemli ve tarihi bir sorumluluk olduğunu ifade etmiştir. TBMM Başkanımız, ayrıca bölerek, parçalayarak, terör örgütleri ve vekil güçleri vasıtasıyla Orta Doğu halklarının içine nifak sokarak, bölgeyi karıştırarak yoluna devam eden, teopolitikten kaynaklanan siyonizmin yayılmacı anlayışına ve siyasetine karşı, bölge halklarının birlik ve beraberliğini ortaya koyması gerektiğini vurgulamıştır. Milli dayanışmayı artırarak, kardeşliğimizi pekiştirerek ortaya koymanın, Türkiye'de demokrasinin standartlarını artırarak herkesin özgür ve güvenlik içerisinde yaşadığı bir ülkeyi kurmanın ve buna destek olmanın komisyonun başlıca hedefi olduğunu ve bu çerçevede büyük mesafe de alındığını belirten TBMM Başkanımız, en kısa zamanda silahların sustuğu, kardeşliğin hakim olduğu bir Türkiye'yi ve bölgeyi inşa etme temennisini dile getirmiştir."

Komisyonun yarın saat 14.00'te TBMM Başkanı Kurtulmuş başkanlığında TBMM Tören Salonu'nda 9'uncu toplantısını gerçekleştireceği belirtilen açıklamada, "Bu toplantıda, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türkiye Ziraat Odaları Birliği, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği temsilcileri dinlenecektir." ifadeleri kullanıldı.

