Kayınpederi tarafından öldürülen Başak'ın tabutunu kadınlar taşıdı

Ankara'da beş yaşındaki kızının gözleri önünde öldürülen Başak Gürkan Arslan, bugün son yolculuğuna uğurlandı. Cinayete kurban giden kadının tabutu, kadınlar tarafından taşındı.

ANKARA'da boşanma aşamasındaki eşi Barış Arslan'ın babası Kudret Arslan (63) tarafından, 5 yaşındaki kızının gözü önünde bıçaklanarak öldürülen Yüksek Mühendis Başak Gürkan Arslan (46), Bursa'nın Mudanya ilçesinde toprağa verildi.

Olay, geçen salı günü Ankara'nın Yenimahalle ilçesi Kardelen Mahallesi 2075'inci Cadde üzerindeki müstakil bir evde meydana geldi. Milli Savunma Bakanlığı Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü'ne bağlı 5'inci Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü'nde sivil memur olarak görev yapan Yüksek Mühendis Başak Gürkan Arslan, boşanma aşamasındaki eşi ve kayınpederi ile bir araya geldi. Burada taraflar arasında tartışma çıktı. Kayınpeder Kudret Arslan, gelini Başak'ı oğlu ve torununun gözü önünde defalarca bıçakladı. Yaralı halde kapıyı açıp yardım isteyen Arslan, peşinden gelen kayınpederi tarafından boğazından tekrar bıçaklandı.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Başak Gürkan Arslan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kudret Arslan ve oğlu, polis tarafından gözaltına alındı. Çiftin 5 yaşındaki çocukları ise koruma altına alındı. Kudret Arslan'ın ilk ifadesinde geliniyle oğlunu aldattığı için konuşmak için bir araya geldiklerini, bu sırada kendisine hakim olamayıp cinayeti işlediğini söylediği öğrenildi.

CENAZEYİ KADINLAR TAŞIDI

Arslan için önce Ankara Batıkent Pir Sultan Abdal Cemevi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törende cinayet kurbanı Arslan'ın ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş hazır bulundu. Helallik alınmasının ardından Arslan'ın tabutu kadınların omuzlarında cenaze aracına taşındı.

GÖZYAŞLARI İÇİNDE TOPRAĞA VERİLDİ

Başak Gürkan Arslan'ın cenazesi daha sonra Bursa'nın Mudanya ilçesine getirildi. Burada gerçekleştirilen defin töreninde anne Makbule ve baba Celal Gürkan kızlarının mezarı başında sinir krizi geçirdi. Kadınların toprak attığı cenaze töreninde Arslan'ın sevenleri gözyaşı dökerken sık sık, 'Kadın cinayetleri son bulsun' çağrısında bulundu. Başak Gürkan Arslan, Ömerbey Mahallesi Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.

