Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Gümüşhane'de ambulans takla attı: 3 sağlık personeli yaralandı

Gümüşhane'de hasta nakli dönüşü yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan ambulansın takla attığı kazada 3 sağlık personeli yaralandı.

Haber Giriş : 11 Eylül 2025 20:42, Son Güncelleme : 11 Eylül 2025 20:43
Gümüşhane'de ambulans takla attı: 3 sağlık personeli yaralandı

Edinilen bilgiye göre kaza, Kelkit-Şiran karayolu Kılıçtaşı Köyü'nde meydana geldi. Kelkit Devlet Hastanesi'ne hasta naklini tamamladıktan sonra Şiran'da bulunan istasyona dönmekte olan B.N. idaresindeki 29 DB 247 plakalı ambulans, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Kılıçtaşı köyü çıkışında yolda savrularak takla attı. Kazada sürücü B.N. ile ambulansta görevli sağlık çalışanları A.Y. ve H.D. yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Kelkit Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

