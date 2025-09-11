DMM: 'Ormanlar imara açılıyor' ve 'Antalya Kalesi satıldı' iddiaları doğru değil

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı bünyesindeki Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), son günlerde basın ve sosyal medyada yer alan bazı iddialara ilişkin açıklama yaptı.

DMM'den yapılan bilgilendirmede, "Ormanlar imara açılıyor, yangınlar bitti sıra otellerde" ve "Antalya Kalesi satılığa çıkarıldı" başlıklı haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Açıklamada, turizm yatırımlarına tahsis edilen alanların "orman vasfını yitirmiş kamu taşınmazları" olduğu ve yanan ormanların imara açılmasının Anayasa ve Orman Kanunu gereği mümkün olmadığı hatırlatıldı.

Antalya Kaleiçi'nde yer alan tarihi kale burcuna yönelik satış iddialarının da asılsız olduğunun altı çizilen açıklamada, "Kültürel varlık içeren alanlarda, koruma kurullarının onayı olmadan herhangi bir yapılaşmaya veya satışa izin verilmesi mümkün değildir" denildi.

Habere konu olan alanın 20 yıldır konaklama tesisi olarak hizmet verdiği, tahsis süresinin dolması nedeniyle yeniden ilana çıkıldığı belirtildi. DMM, kamuoyuna yalnızca resmi açıklamaları dikkate almaları çağrısında bulundu.