Kırşehir'deki dolandırıcılık soruşturmasında 'altın adam' tutuklandı

7 soruda faizsiz ev, araç ve iş yeri almanın yeni yolu
7 soruda faizsiz ev, araç ve iş yeri almanın yeni yolu
Bakan Tekin: OECD'nin en genç öğretmen kadrolarından birine sahibiz
Bakan Tekin: OECD'nin en genç öğretmen kadrolarından birine sahibiz
11 yıldır süren dava! Savcı 22'nci celsede mütalaasını açıkladı
11 yıldır süren dava! Savcı 22'nci celsede mütalaasını açıkladı
Can Holding'e yönelik soruşturmada 5 şüpheli yakalandı
Can Holding'e yönelik soruşturmada 5 şüpheli yakalandı
DMM: 'Ormanlar imara açılıyor' ve 'Antalya Kalesi satıldı' iddiaları doğru değil
DMM: 'Ormanlar imara açılıyor' ve 'Antalya Kalesi satıldı' iddiaları doğru değil
Ankara Kalecik'te bir günde ikinci deprem
Ankara Kalecik'te bir günde ikinci deprem
İBB, prim borçlarına karşılık 23 taşınmazı SGK'ye devredecek
İBB, prim borçlarına karşılık 23 taşınmazı SGK'ye devredecek
AK Parti'de 'rayiç bedel' toplantısı: Vatandaşın hakkı korunacak
AK Parti'de 'rayiç bedel' toplantısı: Vatandaşın hakkı korunacak
Türkiye'de ilk: Faizsiz ev, iş yeri ve araç almada yeni dönem
Türkiye'de ilk: Faizsiz ev, iş yeri ve araç almada yeni dönem
Ömer Çelik: Suça sürüklenen çocuklara kapsamlı düzenleme yolda
Ömer Çelik: Suça sürüklenen çocuklara kapsamlı düzenleme yolda
CHP İstanbul İl Kongresi'ne ilişkin davalar birleştirildi
CHP İstanbul İl Kongresi'ne ilişkin davalar birleştirildi
Uzmanlardan faiz kararı yorumu: İndirimler sürebilir
Uzmanlardan faiz kararı yorumu: İndirimler sürebilir
İş dünyasından TCMB'ye çağrı: Daha hızlı indirimler bekliyoruz
İş dünyasından TCMB'ye çağrı: Daha hızlı indirimler bekliyoruz
Uzmanı açıkladı: Hafta sonu hava nasıl olacak?
Uzmanı açıkladı: Hafta sonu hava nasıl olacak?
Mahkemeden CHP Kurultayı ile İstanbul İl Kongresi'ne ilişkin karar
Mahkemeden CHP Kurultayı ile İstanbul İl Kongresi'ne ilişkin karar
Bakan Yerlikaya açıkladı: EGM'de 10 birimde yeni atama
Bakan Yerlikaya açıkladı: EGM'de 10 birimde yeni atama
AK Parti'ye 2 belediye başkanı daha katıldı!
AK Parti'ye 2 belediye başkanı daha katıldı!
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
İskenderun'da şehit olan askerlerin ölüm nedeni belli oldu
İskenderun'da şehit olan askerlerin ölüm nedeni belli oldu
MEB'den Doğa Koleji açıklaması: Eğitim kesintisiz sürecek
MEB'den Doğa Koleji açıklaması: Eğitim kesintisiz sürecek
MASAK raporları ortaya çıkardı: Suç gelirleri böyle aklanmış
MASAK raporları ortaya çıkardı: Suç gelirleri böyle aklanmış
Ülke geneli ortak yazılı sınav tarihleri belli oldu
Ülke geneli ortak yazılı sınav tarihleri belli oldu
YÖK'ten 'İstanbul Bilgi Üniversitesi' açıklaması
YÖK'ten 'İstanbul Bilgi Üniversitesi' açıklaması
GSB Yurt Yerleştirme Sonuçları Açıklandı
GSB Yurt Yerleştirme Sonuçları Açıklandı
363 milyar dolar değerinde altın yastık altında!
363 milyar dolar değerinde altın yastık altında!
Her burs veriyorum diyene kanmayın...
Her burs veriyorum diyene kanmayın...
Üniversite öğrencileri için barınma krizi büyüyor!
Üniversite öğrencileri için barınma krizi büyüyor!
Yılmaz'dan 'emlak vergisi' açıklaması: Şikayetlere duyarsız kalamayız
Yılmaz'dan 'emlak vergisi' açıklaması: Şikayetlere duyarsız kalamayız
ATM'lerde para yatırma ve çekme limitleri değişti
ATM'lerde para yatırma ve çekme limitleri değişti
OVP ile iş gücünde devrim: Esnek çalışma ve üretim kültürü geliyor
OVP ile iş gücünde devrim: Esnek çalışma ve üretim kültürü geliyor
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Kırşehir'deki dolandırıcılık soruşturmasında 'altın adam' tutuklandı

Kırşehir'de "altın adam" olarak tanınan kuyumcu, dolandırıcılık iddiaları üzerine başlatılan soruşturma kapsamında tutuklandı, eşi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 11 Eylül 2025 22:21, Son Güncelleme : 11 Eylül 2025 22:38
Yazdır
Kırşehir'deki dolandırıcılık soruşturmasında 'altın adam' tutuklandı

Kent merkezinde faaliyet gösteren A.D. Mücevherat'ın bir süredir kapalı olması, kamuoyunda çeşitli iddiaların gündeme gelmesine neden oldu. İş yerinin kepenklerinde "Kısa bir mola, pazartesi görüşmek dileğiyle" yazısı asılı kalırken, işletme sahiplerine ulaşamayan vatandaşlar dolandırıldıkları iddiasıyla emniyete başvurdu.

Yaklaşık 16 kişinin şikayette bulunmasının ardından olayla ilgili inceleme başlatan Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, söz konusu iş yerinde arama yaptı. Kepenkleri polis nezaretinde açılan iş yerinde tutanak tutuldu, bazı evrak ve malzemelere ise incelenmek üzere el konuldu.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan A.D., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edidikten sonra Kırşehir kapalı cezaevine gönderildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber