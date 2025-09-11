Engebeli arazide yuvarlanan turist hayatını kaybetti

Olay yerine sevk edilen jandarma, AFAD, AKUT ve 112 Acil Sağlık ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılan turistin hayatını kaybettiği belirlendi.

İlçeye bağlı Eskiarmutluk köyünde bir işletmede konaklayan Suudi Arabistan uyruklu M.S.A. (38) futbol oynadığı sırada uzaklaşan topu alabilmek için engebeli araziye girdi.

