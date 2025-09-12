12 Eylül 2025'ten önemli gündem başlıkları.

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu toplantısına başkanlık edecek.

(TBMM/14.00)

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun duruşmasını izleyecek, İmamoğlu'nu tutuklu bulunduğu Marmara Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu'nda ziyaret edecek.

(İstanbul/11.00/12.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında AK Parti il binasında basın toplantısı düzenleyecek, ardından esnafı, Valiliği, Çanakkale Adliyesi'ni ve Baro'yu ziyaret edecek, STK toplantısına katılacak.

(Çanakkale/10.00/11.00/11.30/12.00/14.30)

2- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, AK Parti İl Başkanlığı ile Valiliği ziyaret edecek, AK Parti Batman Kadın Kolları İl Danışma Meclisi Toplantısı, Batman Engelli Aktif Yaşam Merkezi açılışı ve 2025 Aile Yılı Şenliği'ne iştirak edecek.

(Batman/12.00/13.00/13.30/15.00/15.55)

3- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Valiliği ziyaret edecek, İş İnsanları ile İstişare Toplantısına katılacak, ardından AK Parti ve MHP il başkanlıklarını da ziyaret ederek, "Hep Birlikte Güçlü Türkiye" sloganıyla düzenlenen Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında AK Parti İl Danışma Meclisi toplantısına katılacak.

(Burdur/10.15/10.30/16.00/16.30/18.00)

4- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti Yetkili Temsilcisi Fuad Necefli ve Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti Ali Meclis Başkanı Birinci Yardımcısı Bahtiyar Mammadov ile görüşecek.

(Nahçıvan)

EKONOMİ FİNANS

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Valiliği ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, sanayicilerle bir araya gelecek.

(Denizli/11.20)

2- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İpsala Çeltik Festivali ve Tarım Fuarı'na katılacak, çeltik hasadına katılacak, Çakmak Barajı'nda incelemelerde bulunacak, Uzunköprü Kaymakamlığını ve AK Parti Uzunköprü İlçe Başkanlığını ziyaret edecek.

(Edirne/11.00/12.00/14.45/15.45/16.15)

3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Elazığ Hazardağlı Yeni Nesil Kavşağı Açılış Töreni'ne katılacak ve Tunceli'de çeşitli ziyaretlerde bulunacak.

(Elazığ/11.00/Tunceli/14.30/16.00/17.00/18.00)

4- Türkiye İstatistik Kurumu, temmuz ayına ilişkin dış ticaret endekslerini, kümes hayvancılığı ile süt ve süt ürünleri üretimini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

5- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, temmuz ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini ve eylül ayına ilişkin Piyasa Katılımcıları Anketi'ni duyuracak.

(İstanbul/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İtalya'da temaslarda bulunacak.

(Roma)

2- İsrail'in, Gazze kentini işgal altına alma planı, bölgeye saldırıları ve insani yardım girişini engellemesi sonucu yaşanan krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, A Milli Basketbol Takımı'nın Avrupa Şampiyonası (EuroBasket 2025) yarı finalinde Yunanistan ile oynayacağı müsabakayı izleyecek.

(Riga/21.00)

2- FIBA Erkekler Avrupa Şampiyonası'nın (EuroBasket) yarı finalinde; Almanya-Finlandiya ve Yunanistan-Türkiye müsabakaları oynanacak.

(Riga/17.00/21.00)

3- Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Anadolu Ajansının İstanbul'daki Uluslararası Haber Merkezi'nde Spor Masası programının canlı yayın konuğu olacak.

(İstanbul/15.00)

4- Futbolda yaz transfer ve tescil dönemi tamamlanacak.

5- Trendyol 1. Lig'in 5. haftası; Esenler Erokspor-Atakaş Hatayspor ve Sipay Bodrum FK-Adana Demirspor maçlarıyla başlayacak.

(İstanbul/17.00/Muğla/20.00)

6- EHF Erkekler Avrupa Kupası 1. tur ilk maçında Spor Toto, İtalya'nın Raimond Sassari ekibini konuk edecek.

(Ankara/19.00)

7- Ardventure Hentbol Erkekler Süper Lig'in üçüncü haftası, Önallar Giresunspor-Beşiktaş maçıyla devam edecek.

(Giresun/15.00)

8- Dünya Boks Şampiyonası'na İngiltere'de devam edilecek. Erkekler 50 kilo çeyrek finalinde milli sporcu Samet Gümüş, Kübalı Alejandra Fiz Claro ile karşılaşacak.

(Liverpool/15.00)