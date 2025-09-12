Ankara'da 11 bin kilo kaçak et operasyonu
Ankara'nın Akyurt ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, insan sağlığını tehlikeye atan koşullarda saklanan toplam 11 bin 250 kilogram et ve tavuk ürünü ele geçirildi. Piyasa değeri milyonları bulan ürünler imha edilirken, iki kişi gözaltına alındı.
Operasyon kapsamında, köfte üretimi yapan 3 işletmede yapılan aramalarda çok sayıda farklı ürün ve ekipman bulundu. Olayla ilgili olarak 2 şüpheli gözaltına alındı ve işletmelerin faaliyetleri geçici olarak durduruldu.
Ele geçirilen ürünlerin piyasa değeri oldukça yüksek olup, numuneleri alınan ürünler imha edildi.
Operasyonun Detayları
- Yer: Ankara, Akyurt ilçesi, Yeşiltepe Mahallesi
- Ele geçirilen toplam ürün miktarı: 11 bin 250 kilogram
- Gözaltına alınan kişi sayısı: 2
- Piyasa değeri: Yaklaşık 14 milyon 500 bin lira
Ele Geçirilen Ürünler
- 2.931 kilogram piliç köfte
- 150 kilogram piliç harcı
- 640 kilogram tavuk eti
- 4.240 kilogram dana yağı
- 2.225 kilogram galeta unu
- 80 kilogram tavuk derisi
- 1.440 kilogram dana eti
- 120 kilogram dana sucuk
- 120 kilogram sakatat eti
- 230 kilogram hindi eti
- 6 adet kıyma yoğurma makinası
- 1.250 kilogram etiketsiz dana ve tavuk ürünü
- 20 kilogram menşei belirsiz soya
- 35 kilogram bezelye lifi
- 10 kilogram askorbik asit
- 500 gram plazma emilgatör
- 1 kilogram bilinmeyen kimyasal madde
Süreç
Ankara İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Akyurt İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, koordineli bir şekilde çalışarak insan sağlığını tehdit eden bu ürünlere el koydu. Numuneleri alınan ürünler imha edilirken, işletmelerin faaliyetleri geçici olarak durduruldu ve olayla ilgili adli süreç başlatıldı.