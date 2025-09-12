Ankara'da 11 bin kilo kaçak et operasyonu

Ankara'nın Akyurt ilçesinde gerçekleştirilen bir operasyonda, insan sağlığını tehlikeye atacak şekilde saklanan toplam 11 bin 250 kilo et ve tavuk ürünü ele geçirildi.

Operasyon kapsamında, köfte üretimi yapan 3 işletmede yapılan aramalarda çok sayıda farklı ürün ve ekipman bulundu. Olayla ilgili olarak 2 şüpheli gözaltına alındı ve işletmelerin faaliyetleri geçici olarak durduruldu.

Ele geçirilen ürünlerin piyasa değeri oldukça yüksek olup, numuneleri alınan ürünler imha edildi.

Operasyonun Detayları

Yer: Ankara, Akyurt ilçesi, Yeşiltepe Mahallesi

Ankara, Akyurt ilçesi, Yeşiltepe Mahallesi Ele geçirilen toplam ürün miktarı: 11 bin 250 kilogram

11 bin 250 kilogram Gözaltına alınan kişi sayısı: 2

2 Piyasa değeri: Yaklaşık 14 milyon 500 bin lira

Ele Geçirilen Ürünler

2.931 kilogram piliç köfte

piliç köfte 150 kilogram piliç harcı

piliç harcı 640 kilogram tavuk eti

tavuk eti 4.240 kilogram dana yağı

dana yağı 2.225 kilogram galeta unu

galeta unu 80 kilogram tavuk derisi

tavuk derisi 1.440 kilogram dana eti

dana eti 120 kilogram dana sucuk

dana sucuk 120 kilogram sakatat eti

sakatat eti 230 kilogram hindi eti

hindi eti 6 adet kıyma yoğurma makinası

kıyma yoğurma makinası 1.250 kilogram etiketsiz dana ve tavuk ürünü

etiketsiz dana ve tavuk ürünü 20 kilogram menşei belirsiz soya

menşei belirsiz soya 35 kilogram bezelye lifi

bezelye lifi 10 kilogram askorbik asit

askorbik asit 500 gram plazma emilgatör

plazma emilgatör 1 kilogram bilinmeyen kimyasal madde

Süreç

Ankara İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Akyurt İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, koordineli bir şekilde çalışarak insan sağlığını tehdit eden bu ürünlere el koydu. Numuneleri alınan ürünler imha edilirken, işletmelerin faaliyetleri geçici olarak durduruldu ve olayla ilgili adli süreç başlatıldı.



