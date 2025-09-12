AK Parti'den rayiç bedel krizine yeni düzenleme
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Önce komşusunu sonra annesi ve kardeşini vurdu

Aksaray'da gece yarısı başlayan komşu kavgası, kısa sürede korkunç bir aile dramına dönüştü.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Eylül 2025 07:24, Son Güncelleme : 12 Eylül 2025 07:26
Yazdır
Önce komşusunu sonra annesi ve kardeşini vurdu

Aksaray Hassas Mahallesi'nde yaşanan olayda, 19 yaşındaki Ömer T. ile komşusu Kuddisi A. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Gece saatlerinde meydana gelen bu tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Olayın devamında, Ömer T. silahla Kuddisi A.'ya ateş edip olay yerinden kaçtı.

Olayın Gelişimi

  • Evine giden Ömer T., annesi Medine (40) ve kardeşi Umut'u da aynı silahla başlarından vurduktan sonra kendine ateş etti.
  • Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralıların Durumu

Ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ömer, annesi Medine ve kardeşi Umut'un durumlarının ağır olduğu öğrenildi. Polis, saldırıda kolundan yaralanan Kuddisi A.'yı da tedavisinin ardından gözaltına aldı.

Görgü Tanığı İfadesi

Görgü tanığı komşu Ahmet Acar, balkonda oturduğu sırada silah sesleri duyduğunu belirtti. Ömer'in "çok efendi biri" olduğunu ve bu olaya hala inanamadığını ifade eden Acar, hemen polis ve sağlık görevlilerine haber verdiklerini söyledi.


