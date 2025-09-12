AK Parti'den rayiç bedel krizine yeni düzenleme
Can Holding'e yönelik gözaltı kararı verilen 10 kişiden 5'i yakalandı
Ankara'da 11 bin kilo kaçak et operasyonu
Sahte diploma çetesi ilk kez hakim karşısında!
Hafta sonunda hava nasıl olacak?
7 soruda faizsiz ev, araç ve iş yeri almanın yeni yolu
Bakan Tekin: OECD'nin en genç öğretmen kadrolarından birine sahibiz
11 yıldır süren dava! Savcı 22'nci celsede mütalaasını açıkladı
Can Holding'e yönelik soruşturmada 5 şüpheli yakalandı
DMM: 'Ormanlar imara açılıyor' ve 'Antalya Kalesi satıldı' iddiaları doğru değil
Ankara Kalecik'te bir günde ikinci deprem
İBB, prim borçlarına karşılık 23 taşınmazı SGK'ye devredecek
AK Parti'de 'rayiç bedel' toplantısı: Vatandaşın hakkı korunacak
Türkiye'de ilk: Faizsiz ev, iş yeri ve araç almada yeni dönem
Ömer Çelik: Suça sürüklenen çocuklara kapsamlı düzenleme yolda
CHP İstanbul İl Kongresi'ne ilişkin davalar birleştirildi
Uzmanlardan faiz kararı yorumu: İndirimler sürebilir
İş dünyasından TCMB'ye çağrı: Daha hızlı indirimler bekliyoruz
Uzmanı açıkladı: Hafta sonu hava nasıl olacak?
Mahkemeden CHP Kurultayı ile İstanbul İl Kongresi'ne ilişkin karar
Bakan Yerlikaya açıkladı: EGM'de 10 birimde yeni atama
AK Parti'ye 2 belediye başkanı daha katıldı!
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
İskenderun'da şehit olan askerlerin ölüm nedeni belli oldu
MEB'den Doğa Koleji açıklaması: Eğitim kesintisiz sürecek
MASAK raporları ortaya çıkardı: Suç gelirleri böyle aklanmış
Ülke geneli ortak yazılı sınav tarihleri belli oldu
YÖK'ten 'İstanbul Bilgi Üniversitesi' açıklaması
GSB Yurt Yerleştirme Sonuçları Açıklandı
363 milyar dolar değerinde altın yastık altında!
AK Parti'den rayiç bedel krizine yeni düzenleme

Gayrimenkul değerlerindeki hızlı artış sonrası rayiç bedel tartışmaları büyüyor. AK Parti, vatandaşın endişelerini dikkate alarak adaletli ve makul bir düzenleme için kararlı adımlar atmaya hazırlanıyor.

12 Eylül 2025 07:33
AK Parti'den rayiç bedel krizine yeni düzenleme

Gayrimenkul değerlerindeki artış ve rayiç bedel tartışmaları, AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı Mustafa Demir'in başkanlığında masaya yatırıldı.

Demir, "Adaletli ve makul bir düzenleme için tüm adımları kararlılıkla atacağız" dedi.

Türkiye gündeminde son dönemde tartışma konusu olan rayiç bedel artışları, AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkanı Mustafa Demir başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda ele alındı.

"TÜM ADIMLARI KARARLILIKLA ATACAĞIZ"

Tüm Emlak Danışmanları Birliği Başkanı Hakan Akçam ve beraberindeki heyetin de katıldığı toplantının ardından değerlendirmelerde bulunan Mustafa Demir, özellikle büyükşehirlerdeki gayrimenkul değerindeki hızlı yükselişin rayiç bedelin belirlenmesinde tartışmalara yol açtığını hatırlattı ve

"Vatandaşın endişelerini dikkate alıyoruz. Bizim önceliğimiz vatandaşın huzur ve refahıdır. Rayiç bedel artışları konusunda kararlıyız. Vatandaşımızın sırtına yeni yükler bindirmeyeceğiz. Adaletle ve makul bir düzenleme için tüm adımları kararlılıkla atacağız. Milletimizin hayatını zorlaştıracak, yükünü artıracak hiçbir adımın yanında olmayacağız"

diye konuştu.


