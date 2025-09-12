Dünyada ilk! Arnavutluk'ta yapay zeka bakanı

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, yeni dönem kabinesini açıklarken dünyada bir ilke imza attı. Rama, yapay zeka ile geliştirilen " Diella " adlı dijital asistanı kabinesine bakan olarak dahil ettiğini duyurdu.

Mayıs ayında yapılan seçimleri kazanarak dördüncü kez başbakanlık koltuğuna oturan Rama, kabine tanıtımında Diella'nın özellikle kamu ihalelerinin denetlenmesi ve yolsuzlukla mücadelede görev üstleneceğini söyledi.

Rama, "Diella fiziksel olarak var olmayan, yapay zeka tarafından oluşturulmuş ilk kabine üyesi" sözleriyle gelişmeyi duyurdu.

"Güneş" anlamına gelen isim

Ocak ayından bu yana Arnavutluk'un E-devlet platformu E-Albania üzerinden hizmet veren Diella'nın ismi Arnavutça'da "Güneş" anlamına geliyor. Rama, bu sanal bakanın ülkeyi "kamu ihalelerinde yüzde 100 şeffaflığa" taşıyacağını vurguladı.

Geleneksel kıyafetlerle tasvir edildi

Geleneksel Arnavut kadın kıyafetleriyle sembolleştirilen Diella, şimdiye kadar platform üzerinden yaklaşık bin farklı hizmet sunarken 36 bin 600'den fazla belge düzenlenmesine yardımcı oldu.

Denetim ve riskler belirsiz

Ancak hükümet, Diella'nın kararlarının insan denetimine tabi olup olmayacağına dair net bir açıklama yapmadı. Yapay zeka tabanlı bu sistemin manipüle edilme ihtimaline yönelik herhangi bir değerlendirme de paylaşılmadı.



