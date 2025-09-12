İmamoğlu'nun sahte diploma yargılaması bugün başlıyor
C31K Platformuna operasyon: 30 kişi gözaltında!
Küçük Çiftçiye Güvence, Tarıma İvme: Sözleşmeli Üretim
Dana sucukta sakatat, peynirde natamisin, baharatta yasaklı boya!
38 ilde DEAŞ operasyonu: 161 şüpheli yakalandı
Bahçeli: Ahmet Türk göreve iade, Ahmet Özer tahliye edilmeli
AK Parti'den rayiç bedel krizine yeni düzenleme
Can Holding'e yönelik gözaltı kararı verilen 10 kişiden 5'i yakalandı
Ankara'da 11 bin kilo kaçak et operasyonu
Sahte diploma çetesi ilk kez hakim karşısında!
Hafta sonunda hava nasıl olacak?
7 soruda faizsiz ev, araç ve iş yeri almanın yeni yolu
Bakan Tekin: OECD'nin en genç öğretmen kadrolarından birine sahibiz
11 yıldır süren dava! Savcı 22'nci celsede mütalaasını açıkladı
Can Holding'e yönelik soruşturmada 5 şüpheli yakalandı
DMM: 'Ormanlar imara açılıyor' ve 'Antalya Kalesi satıldı' iddiaları doğru değil
Ankara Kalecik'te bir günde ikinci deprem
İBB, prim borçlarına karşılık 23 taşınmazı SGK'ye devredecek
AK Parti'de 'rayiç bedel' toplantısı: Vatandaşın hakkı korunacak
Türkiye'de ilk: Faizsiz ev, iş yeri ve araç almada yeni dönem
Ömer Çelik: Suça sürüklenen çocuklara kapsamlı düzenleme yolda
CHP İstanbul İl Kongresi'ne ilişkin davalar birleştirildi
Uzmanlardan faiz kararı yorumu: İndirimler sürebilir
İş dünyasından TCMB'ye çağrı: Daha hızlı indirimler bekliyoruz
Uzmanı açıkladı: Hafta sonu hava nasıl olacak?
Mahkemeden CHP Kurultayı ile İstanbul İl Kongresi'ne ilişkin karar
Bakan Yerlikaya açıkladı: EGM'de 10 birimde yeni atama
AK Parti'ye 2 belediye başkanı daha katıldı!
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
İskenderun'da şehit olan askerlerin ölüm nedeni belli oldu
Ana sayfaHaberler Dünya

Dünyada ilk! Arnavutluk'ta yapay zeka bakanı

Arnavutluk'ta ilk kez bir yapay zeka, Diella adıyla bakan olarak atandı! Kamu ihalelerinde şeffaflık ve yolsuzlukla mücadelede devrim niteliğinde bir adım atıldı. Ancak insan denetimi ve güvenlik riskleriyle ilgili soru işaretleri sürüyor.

Kaynak : CNBC-e
Haber Giriş : 12 Eylül 2025 07:46, Son Güncelleme : 12 Eylül 2025 08:03
Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, yeni dönem kabinesini açıklarken dünyada bir ilke imza attı. Rama, yapay zeka ile geliştirilen " Diella " adlı dijital asistanı kabinesine bakan olarak dahil ettiğini duyurdu.

Mayıs ayında yapılan seçimleri kazanarak dördüncü kez başbakanlık koltuğuna oturan Rama, kabine tanıtımında Diella'nın özellikle kamu ihalelerinin denetlenmesi ve yolsuzlukla mücadelede görev üstleneceğini söyledi.

Rama, "Diella fiziksel olarak var olmayan, yapay zeka tarafından oluşturulmuş ilk kabine üyesi" sözleriyle gelişmeyi duyurdu.

"Güneş" anlamına gelen isim

Ocak ayından bu yana Arnavutluk'un E-devlet platformu E-Albania üzerinden hizmet veren Diella'nın ismi Arnavutça'da "Güneş" anlamına geliyor. Rama, bu sanal bakanın ülkeyi "kamu ihalelerinde yüzde 100 şeffaflığa" taşıyacağını vurguladı.

Geleneksel kıyafetlerle tasvir edildi

Geleneksel Arnavut kadın kıyafetleriyle sembolleştirilen Diella, şimdiye kadar platform üzerinden yaklaşık bin farklı hizmet sunarken 36 bin 600'den fazla belge düzenlenmesine yardımcı oldu.

Denetim ve riskler belirsiz

Ancak hükümet, Diella'nın kararlarının insan denetimine tabi olup olmayacağına dair net bir açıklama yapmadı. Yapay zeka tabanlı bu sistemin manipüle edilme ihtimaline yönelik herhangi bir değerlendirme de paylaşılmadı.


