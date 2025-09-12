İmamoğlu'nun sahte diploma yargılaması bugün başlıyor
Bahçeli: Ahmet Türk göreve iade, Ahmet Özer tahliye edilmeli

Devlet Bahçeli, Sabah gazetesine verdiği röportajda hem belediye başkanlarının yargılanması hem de Erdoğan'ın 2028 adaylığına tam destek mesajı verdi. Ayrıca Ahmet Türk ve Ahmet Özer hakkında da dikkat çeken önerilerde bulundu.

Haber Giriş : 12 Eylül 2025 08:00, Son Güncelleme : 12 Eylül 2025 08:38
Bahçeli: Ahmet Türk göreve iade, Ahmet Özer tahliye edilmeli

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Sabah gazetesinde yer alan röportajda gündemdeki konuları değerlendirdi. Tuğba Kalçık tarafından yapılan röportajda, Bahçeli, belediye başkanlarına yönelik yargılamaya yönelik görüşlerini de açıkladı.

BELEDİYE BAŞKANLARININ İDDİANAMELERİ

Bahçeli, tutuklu eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu konusunda, iddianamelerin hazırlanması için çağrı yaptığının hatırlatılması üzerine, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Haklılar ise beraatleri sağlanmalı, suçlular ise gerekli cezayı almalılardır. Ekim ayı içerisinde iddianameler hazırlanmalı, kamuoyu ile paylaşılmalı ve mahkemeler başlamalıdır. Ve kısa zamanda da sonuçlanabilecek bir çalışma ortamına girebilmelidir. Bunu da yapabilecek çok değerli yargı mensubu var, bunlara da güvenmeliyiz."

"ERDOĞAN ADAY OLURSA DESTEKLERİZ"

Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden adaylığına desteğini de yineledi. Bahçeli, "Sayın Cumhurbaşkanı ile nasıl bir dostluğunuz var?" sorusunu yanıtlarken, yeniden aday olmak istemesi halinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek vereceklerini söyledi. Bahçeli, şöyle konuştu:

"Sayın Cumhurbaşkanımızla dostluktan ziyade bulunduğu makama karşı MHP'nin gösterdiği bir özen ve saygı vardır. Bu saygı samimiyetle karşılıklı olduğu zaman da birlikte düşünme ve paylaşma noktasına sizi taşır. Şu anda Sayın Cumhurbaşkanımıza tam destek veriyoruz. Türkiye 2 dönemden bu yana çok kritik aşamalardan geçmiştir. Özellikle 15 Temmuz ve sonrasında Cumhurbaşkanımızın değerli çalışmaları ülkemiz için yararlı olmuştur. Sosyal ve ekonomi meselelerinde sıkıntılar olabilir ancak bunlar aşılmayacak konular değil. İleride şartlar ne olursa olsun Sayın Cumhurbaşkanımızın görevine devamından yanayım. 2028'de de devam etmeli. Eğer tekrar bir cumhurbaşkanlığı adaylığını düşündüğü zaman MHP olarak tam desteğimizi vereceğiz."

"AHMET TÜRK GÖREVE İDAE, AHMET ÖZER TAHLİYE EDİLMELİ"

Bahçeli, Terörsüz Türkiye çalışmaları kapsamında yasal düzenlemelerin ne olması gerektiğine ilişkin soruyu yanıtlarken de, şu açıklamayı yaptı:

"Şimdi beraberce yaşayabilmenin şartlarının neler olması gerektiği aşamasına gelinmiştir. Meclis'teki komisyon verimli çalışmasına devam ediyor. Ahmet Türk, Mardin Belediye Başkanı'ydı ama görevden alındı. Türkiye'de barışın ve huzurun sağlanabilmesi için PKK ile diyalogların kurulması konusuna katkı sağlayan biri. Böyle bir durum karşısında Ahmet Türk görevine iade edilmeli. Belediyesiyle kavuşması gerekir. Kardeşlik ve barış duygusunun gelişmesine katkı sağlayacaktır. Aynı şekilde Ahmet Özer de öyle. Eğer belediyede bir yolsuzluk ya da yasadışı davranışlar var ise bu ayrı bir konudur. Ama geçmişte PKK ilgili bazı düşüncelerini kamuoyu ile paylaşması ayrı bir konudur. Eğer Türkiye barış sürecine girdiyse Ahmet Özer'in tahliye edilmesi gerekiyor. Yolsuzluk gibi bir durum varsa gerekli cezayı da almalı. Bu iki konuyu birbirinden ayırmalıyız."


