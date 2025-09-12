38 ilde DEAŞ operasyonu: 161 şüpheli yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıkladığı son operasyonda, DEAŞ terör örgütüne finansal destek veren 161 kişi gözaltına alındı. Operasyonun ayrıntıları haberimizde.
Güvenlik güçleri, terörle mücadelesini yurt içinde kararlılıkla sürdürüyor.
Son dönemde art arda gerçekleştirilen operasyonlara bir yenisi daha eklendi.
Operasyona dair detayları İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya paylaştı.
161 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Son bir hafta içinde 38 ilde yapılan eş zamanlı operasyonlarla, DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten ve terör örgütüne finansal destek sağladığı tespit edilen 161 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlükleri Terörle Mücadele Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu;
38 İLDE OPERASYON
İzmir, Ankara, Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Amasya, Antalya, Aydın, Bolu, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Hakkari, Hatay, İstanbul, Kahramanmaraş, Karabük, Kastamonu, Kayseri, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Manisa, Mardin, Mersin, Niğde, Ordu, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Van ve Yozgat'ta düzenlenen operasyonlarda;
ruhsatsız tabancalar, ruhsatsız av tüfeği ile çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.