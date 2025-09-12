İmamoğlu'nun sahte diploma yargılaması bugün başlıyor
İmamoğlu'nun sahte diploma yargılaması bugün başlıyor
C31K Platformuna operasyon: 30 kişi gözaltında!
C31K Platformuna operasyon: 30 kişi gözaltında!
Küçük Çiftçiye Güvence, Tarıma İvme: Sözleşmeli Üretim
Küçük Çiftçiye Güvence, Tarıma İvme: Sözleşmeli Üretim
Dana sucukta sakatat, peynirde natamisin, baharatta yasaklı boya!
Dana sucukta sakatat, peynirde natamisin, baharatta yasaklı boya!
38 ilde DEAŞ operasyonu: 161 şüpheli yakalandı
38 ilde DEAŞ operasyonu: 161 şüpheli yakalandı
Bahçeli: Ahmet Türk göreve iade, Ahmet Özer tahliye edilmeli
Bahçeli: Ahmet Türk göreve iade, Ahmet Özer tahliye edilmeli
AK Parti'den rayiç bedel krizine yeni düzenleme
AK Parti'den rayiç bedel krizine yeni düzenleme
Can Holding'e yönelik gözaltı kararı verilen 10 kişiden 5'i yakalandı
Can Holding'e yönelik gözaltı kararı verilen 10 kişiden 5'i yakalandı
Ankara'da 11 bin kilo kaçak et operasyonu
Ankara'da 11 bin kilo kaçak et operasyonu
Sahte diploma çetesi ilk kez hakim karşısında!
Sahte diploma çetesi ilk kez hakim karşısında!
Hafta sonunda hava nasıl olacak?
Hafta sonunda hava nasıl olacak?
7 soruda faizsiz ev, araç ve iş yeri almanın yeni yolu
7 soruda faizsiz ev, araç ve iş yeri almanın yeni yolu
Bakan Tekin: OECD'nin en genç öğretmen kadrolarından birine sahibiz
Bakan Tekin: OECD'nin en genç öğretmen kadrolarından birine sahibiz
11 yıldır süren dava! Savcı 22'nci celsede mütalaasını açıkladı
11 yıldır süren dava! Savcı 22'nci celsede mütalaasını açıkladı
Can Holding'e yönelik soruşturmada 5 şüpheli yakalandı
Can Holding'e yönelik soruşturmada 5 şüpheli yakalandı
DMM: 'Ormanlar imara açılıyor' ve 'Antalya Kalesi satıldı' iddiaları doğru değil
DMM: 'Ormanlar imara açılıyor' ve 'Antalya Kalesi satıldı' iddiaları doğru değil
Ankara Kalecik'te bir günde ikinci deprem
Ankara Kalecik'te bir günde ikinci deprem
İBB, prim borçlarına karşılık 23 taşınmazı SGK'ye devredecek
İBB, prim borçlarına karşılık 23 taşınmazı SGK'ye devredecek
AK Parti'de 'rayiç bedel' toplantısı: Vatandaşın hakkı korunacak
AK Parti'de 'rayiç bedel' toplantısı: Vatandaşın hakkı korunacak
Türkiye'de ilk: Faizsiz ev, iş yeri ve araç almada yeni dönem
Türkiye'de ilk: Faizsiz ev, iş yeri ve araç almada yeni dönem
Ömer Çelik: Suça sürüklenen çocuklara kapsamlı düzenleme yolda
Ömer Çelik: Suça sürüklenen çocuklara kapsamlı düzenleme yolda
CHP İstanbul İl Kongresi'ne ilişkin davalar birleştirildi
CHP İstanbul İl Kongresi'ne ilişkin davalar birleştirildi
Uzmanlardan faiz kararı yorumu: İndirimler sürebilir
Uzmanlardan faiz kararı yorumu: İndirimler sürebilir
İş dünyasından TCMB'ye çağrı: Daha hızlı indirimler bekliyoruz
İş dünyasından TCMB'ye çağrı: Daha hızlı indirimler bekliyoruz
Uzmanı açıkladı: Hafta sonu hava nasıl olacak?
Uzmanı açıkladı: Hafta sonu hava nasıl olacak?
Mahkemeden CHP Kurultayı ile İstanbul İl Kongresi'ne ilişkin karar
Mahkemeden CHP Kurultayı ile İstanbul İl Kongresi'ne ilişkin karar
Bakan Yerlikaya açıkladı: EGM'de 10 birimde yeni atama
Bakan Yerlikaya açıkladı: EGM'de 10 birimde yeni atama
AK Parti'ye 2 belediye başkanı daha katıldı!
AK Parti'ye 2 belediye başkanı daha katıldı!
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
İskenderun'da şehit olan askerlerin ölüm nedeni belli oldu
İskenderun'da şehit olan askerlerin ölüm nedeni belli oldu
Ana sayfaHaberler Yaşam

Dana sucukta sakatat, peynirde natamisin, baharatta yasaklı boya!

Tarım ve Orman Bakanlığı, sağlığa zararlı yeni ürünleri açıkladı. Dana sucukta sakatat, peynirde natamisin, baharatta yasaklı boya! Sağlığınızı tehdit eden yeni ürünler açıklandı. Hangi markalar listede?

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Eylül 2025 08:38, Son Güncelleme : 12 Eylül 2025 08:44
Yazdır
Dana sucukta sakatat, peynirde natamisin, baharatta yasaklı boya!

Vatandaşların sağlıklı gıdaya erişmesi için Tarım ve Orman Bakanlığı yaptığı denetimler sonrası uygunsuz olan ürünleri ifşa etmeye devam ediyor.

Zaman zaman güncellenen ve yenileri eklenen uygunsuz ürünler listesine yeni markalar ve ürünler girdi.

Son yapılan testlerde; dana sucukta sakatat ve kanatl eti, peynirde natamisin, baharatta ise gıdada yasaklı boya kullanımı tespit edildi.

İşte sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesi:


İşte taklit ve tağşiş listesine giren yeni ürünler:










Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber