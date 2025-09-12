İki popüler lavabo açıcı yasaklandı

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan denetimlerde, "Cer Lavabo Açıcı" ve "Oxfo Proboom Lavabo Açıcı" isimli ürünlerde güvenlik eksiklikleri belirlendi.

Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'nde yayımlanan rapora göre her iki ürünün de çocuk emniyetli kapatma düzenine sahip olmadığı ve dokunsal uyarılar barındırmadığı tespit edildi.

BAKANLIK TOPLATMA KARARI ALDI

11 Eylül 2025 tarihli bildirime göre, barkod numaraları 8684127033039 olan Cer Lavabo Açıcı ile 8683544001513 numaralı Oxfo Proboom Lavabo Açıcı piyasadan toplatılacak. Bakanlık, bu ürünlerin tüketici sağlığına zarar verme ihtimaline karşı piyasaya arzını yasakladı ve toplatma sürecini başlattı.

TÜKETİCİLERE UYARI

Uzmanlar, özellikle temizlik ürünlerinde çocuk emniyetli kapakların hayati önem taşıdığına dikkat çekiyor.

Güvenlik önlemleri olmayan ürünler, küçük çocukların yanlışlıkla temas etmesi halinde ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor.



