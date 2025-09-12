İmamoğlu'nun sahte diploma yargılaması bugün başlıyor
İmamoğlu'nun sahte diploma yargılaması bugün başlıyor
16 yaşında tarih yazdı: Dünya şampiyonunu yenen ilk Türk

2008 doğumlu Ediz Gürel, 2025 FIDE Grand Swiss Turnuvası'nda dünya satranç şampiyonu Hint Dommaraju Gukesh'i yendi.

Türkiye Satranç Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, Ediz Gürel'in, Özbekistan'da düzenlenen turnuvanın 7. turunda dünya şampiyonu GM Gukesh'i mağlup ederek tarihi bir başarıya imza attığı ifadeleri yer aldı.

16 yaşındaki Ediz Gürel, bu galibiyetiyle birlikte son dünya şampiyonu ünvanına sahip bir sporcuyu yenen ilk Türk satranççı oldu.

15 Eylül'de sona erecek olan turnuvada, Türkiye'yi Yağız Kaan Erdoğmuş da temsil ediyor. Erdoğmuş, 8 saat 22 dakika ve 190 hamle süren unutulmaz bir mücadele sonrasında, 2021 Dünya Hızlı Satranç Şampiyonu Büyükusta Nodirbek Abdussattarov ile berabere kalmıştı. Dünya satrancının bir numarası Magnus Carlsen, 14 yaşındaki Erdoğmuş hakkında ''O yaşta neredeyse eşi benzeri görülmemiş bir seviyede. Genç oyuncular arasında beni en çok etkileyen kesinlikle o oldu'' ifadelerini kullanmıştı.

Turnuvada ilk iki sırayı alan sporcular, dünya satranç şampiyonunun rakibinin belirleneceği "2026 Adaylar Turnuvası"nda oynamaya hak kazanacak.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, dünya şampiyonunu yenen Ediz Gürel'i şu sözlerle tebrik etti:

"Özbekistan'ın Semerkant kentinde devam eden FIDE Grand Swiss Turnuvası'nın 7. turunda, dünya satranç şampiyonu Hint büyükusta Dommaraju Gukesh'i mağlup ederek tarihi bir başarıya imza atan büyükusta Ediz Gürel'i yürekten kutluyorum. Ülkemizi gururlandıran Ediz Gürel'e ve bu önemli başarısında emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. Milli sporcumuzun başarılarının devamını diliyorum."

EDİZ GÜREL KİMDİR?

Ediz Gürel, 7 yaşında anaokulu öğretmeninin yönlendirmesiyle spora başladı. Küçük yaşta gösterdiği yetenekle dikkatleri üzerine çeken Ediz, Türkiye'nin en tanınan satranç oyuncularından birisi oldu.

5 Aralık 2008 tarihinde Bursa'da dünyaya gelen Ediz Gürel, eğitimini Emine Örnek Fen Lisesi'nde sürdürüyor. Satranç tahtasında yaptığı akıllıca hamleler, hem ülkemizde hem de uluslararası turnuvalarda oldukça dikkat çekiyor.

Gürel'in satranç kariyerinde en önemli basamaklarından birisi ise 2019 yılında Avrupa Okullar Şampiyonası'nda elde ettiği üçüncülük oldu.

Bu aldığı başarı ona Usta Adayı (CM) unvanını getirdi. 2024 yılında Prag Uluslararası Satranç Festivali'nde Challengers turnuvasını kazanarak Büyükusta (GM) unvanını elde etti. Türkiye'nin en genç büyükustası unvanını alan Gürel, 2025 Eylül ayı itibarıyla dünya sıralamasında 98. basamakta yer alıyor.

