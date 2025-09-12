İmamoğlu'nun sahte diploma yargılaması bugün başlıyor

İBB'ye yönelik yürütülen "yolsuzluk" ve "terör" soruşturmaları kapsamında gözaltına alındıktan sonra tutuklanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu görevinden alınmıştı.

Kıbrıs'ta okuduğu üniversiteden İstanbul Üniversitesi'ne yaptığı yatay geçişin "usulsüz" olduğu gerekçesiyle diploması iptal edilmişti.

İmamoğlu hakkında diploması nedeniyle yürütülen ceza soruşturması da tamamlanmış ve "resmi belgede sahtecilik" suçundan 2 yıl 6 aydan 8 yıl 9 aya kadar hapis cezası ve "siyasi yasak" talebiyle iddianame düzenlenmişti.

HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK

Ekrem İmamoğlu'nun yargılaması bugün başlıyor. İlk kez hakim karşısına çıkacak olan İmamoğlu'nun duruşması Silirvi'de görülecek.



