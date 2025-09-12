İmamoğlu'nun sahte diploma yargılaması bugün başlıyor
C31K Platformuna operasyon: 30 kişi gözaltında!
Küçük Çiftçiye Güvence, Tarıma İvme: Sözleşmeli Üretim
Dana sucukta sakatat, peynirde natamisin, baharatta yasaklı boya!
38 ilde DEAŞ operasyonu: 161 şüpheli yakalandı
Bahçeli: Ahmet Türk göreve iade, Ahmet Özer tahliye edilmeli
AK Parti'den rayiç bedel krizine yeni düzenleme
Can Holding'e yönelik gözaltı kararı verilen 10 kişiden 5'i yakalandı
Ankara'da 11 bin kilo kaçak et operasyonu
Sahte diploma çetesi ilk kez hakim karşısında!
Hafta sonunda hava nasıl olacak?
7 soruda faizsiz ev, araç ve iş yeri almanın yeni yolu
Bakan Tekin: OECD'nin en genç öğretmen kadrolarından birine sahibiz
11 yıldır süren dava! Savcı 22'nci celsede mütalaasını açıkladı
Can Holding'e yönelik soruşturmada 5 şüpheli yakalandı
DMM: 'Ormanlar imara açılıyor' ve 'Antalya Kalesi satıldı' iddiaları doğru değil
Ankara Kalecik'te bir günde ikinci deprem
İBB, prim borçlarına karşılık 23 taşınmazı SGK'ye devredecek
AK Parti'de 'rayiç bedel' toplantısı: Vatandaşın hakkı korunacak
Türkiye'de ilk: Faizsiz ev, iş yeri ve araç almada yeni dönem
Ömer Çelik: Suça sürüklenen çocuklara kapsamlı düzenleme yolda
CHP İstanbul İl Kongresi'ne ilişkin davalar birleştirildi
Uzmanlardan faiz kararı yorumu: İndirimler sürebilir
İş dünyasından TCMB'ye çağrı: Daha hızlı indirimler bekliyoruz
Uzmanı açıkladı: Hafta sonu hava nasıl olacak?
Mahkemeden CHP Kurultayı ile İstanbul İl Kongresi'ne ilişkin karar
Bakan Yerlikaya açıkladı: EGM'de 10 birimde yeni atama
AK Parti'ye 2 belediye başkanı daha katıldı!
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
İskenderun'da şehit olan askerlerin ölüm nedeni belli oldu
Trafik kazası tazminatında Yargıtay'dan emsal kararı

Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, hatır taşıması indiriminin yanlış uygulanmasına ilişkin yerel mahkeme kararını bozdu. Detaylar haberimizde!

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 12 Eylül 2025 10:06, Son Güncelleme : 12 Eylül 2025 10:08
Trafik kazası tazminatında Yargıtay'dan emsal kararı

Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, trafik kazalarında tazminat hesaplamasında uygulanan "hatır taşıması" indirimi ile ilgili önemli bir karara imza attı.

2018 yılında meydana gelen bir trafik kazasında, bir aracın çarpması sonucu motosiklette yolcu olarak bulunan Kurtuluş Köroğlu yaralandı. Köroğlu, tedavi sürecinde çalışamadığını belirterek bin lira maddi ve 30 bin lira manevi tazminat talebiyle dava açtı.

Köroğlu'nun vefatı sonrası davayı mirasçıları sürdürdü. Bafra 1. Asliye Hukuk Mahkemesi, davanın kısmen kabulüne hükmetti. Buna göre, sigorta şirketi poliçe limitiyle sınırlı olmak üzere 19 bin 727 lira maddi tazminat, sürücü Mustafa Yıldırım'dan ise ayrıca 5 bin lira manevi tazminat ödenmesine karar verdi.

Mahkeme, tarafların arkadaş olması gerekçesiyle "hatır taşıması" indirimi uygulayarak maddi tazminatta yüzde 20 kesinti yaptı.

Adalet Bakanlığı, sigorta şirketi ve sürücünün bu indirimden yararlanamayacağı gerekçesiyle kararı kanun yararına temyiz etti.

Dosyayı inceleyen Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, hatır taşıması indiriminin yalnızca yolcuyu ücretsiz taşıyan araç için geçerli olduğuna dikkat çekti. Kazada zarar gören kişinin davalı aracın yolcusu değil, çarpılan motosikletin yolcusu olduğunu vurgulayan Daire, indirimin yanlış uygulandığını belirterek yerel mahkeme kararını kanun yararına bozdu.

Bir hukuk terimi olan 'hatır taşıması' araç sahibinin menfaat gözetmeksizin bir kimseyi ücretsiz olarak taşıması anlamına geliyor.


