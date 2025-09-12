Eyüpspor ile Galatasaray 3. randevuda

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray yarın saat 17.00 Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Eyüpspor ile karşılaşacak.

Ligde sarı-kırmızılılar namağlup 12 puanla liderlik koltuğunda bulunuyor. Eflatun-sarılılar ise 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonucunda topladığı 4 puan ve averajla 10. sırada yer alıyor.

3. RANDEVU

Eyüpspor ile Galatasaray, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 2 kez mücadele etti. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 1 kez kazanırken, 1 müsabakada da berabere sona erdi. Bu maçlarda Galatasaray'ın 7 golüne, Eyüpspor 3 golle karşılık verdi.

15 MAÇTIR KAYBETMİYOR

Resmi maçlarda son olarak Süper Lig'de geçtiğimiz sezon Beşiktaş'a deplasmanda kaybeden sarı-kırmızılılar, daha sonra yaptığı karşılaşmaları kazandı. Cimbom, bu süreçte Süper Lig'de 12, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 3 olmak üzere toplam 15 müsabakadan galip ayrıldı.

LİGDE SON 6 DEPLASMANDA KAYIPSIZ

Galatasaray, ligde deplasmanda oynadığı son 6 karşılaşmada puan kaybetmedi. Aslan, geçtiğimiz sezon Beşiktaş'a Dolmabahçe'de kaybettikten sonra dış sahada 4, bu sezon da 2 olmak üzere 6 müsabakaya çıktı. Cimbom, konuk olduğu bu 6 maçtan da sahadan 3 puanla ayrıldı. Sarı-kırmızılılar, 2025-2026 sezonunda şu ana kadar deplasmanda Gaziantep FK ve Kayserispor ile mücadele etti.

EN ÇOK GOL ATAN TAKIM

Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı maçlarda hem hücumda hem de savunmada başarılı performanslar sergiledi. Sarı-kırmızılılar, oynadığı 4 karşılaşmada rakip fileleri 13 kez havalandırırken, bu alanda da ilk sırada yer aldı.

4 MAÇIN 3'ÜNDE KALESİNİ GOLE KAPADI

Savunmadaki başarısıyla dikkat çeken Galatasaray, kalesinde sadece 1 gol gördü ve en az gol yiyen takımlar arasında bulunuyor. Cimbom, ligde oynadığı 4 müsabakada sadece Çaykur Rizespor karşısında gol yedi.

Galatasaray'ın ligde kaydettiği 13 golde takımın en golcüleri Barış Alper Yılmaz ile Eren Elmalı oldu. İki futbolcu, 3'er gol kaydederken, Mauro Icardi ile Victor Osimhen 2'şer, Leroy Sane ile Davinson Sanchez de 1'er gol sevinci yaşadı. Ayrıca Fatih Karagümrük karşılaşmasında da Fatih Kurucuk kendi kalesine attı.

Nijerya Milli Takımı'nın, Ruanda ile oynadığı mücadelede sakatlanan Victor Osimhen'in yapılan tetkiklerinde, ayak bileği bağlarında orta düzeyde sprain (gerilme ve kanama) tespit edilmişti. Osimhen'in sakatlığından dolayı Eyüpspor müsabakasında oynaması beklenmiyor.

Sarı-kırmızılıların, yeni transferleri kaleci Uğurcan Çakır ve İlkay Gündoğan, Teknik Direktör Okan Buruk'un görev vermesi halinde ilk maçına çıkacak.

Suudi Arabistan ekibi NEOM'dan transfer teklifi alan Barış Alper Yılmaz'ın bu süreçte yaşadığı mental sorunlar nedeniyle Okan Buruk, 3. haftadaki Kayserispor ve 4. haftadaki Çaykur Rizespor karşılaşmalarında kadroya almamıştı. Sosyal medya hesabından bu dönemde yaşadıklarıyla ilgili açıklama yapan Barış Alper, camiadan özür diledi ve takımın başarısına odaklanacağını vurguladı. 25 yaşındaki futbolcunun Eyüpspor maçında 11'de yer alması bekleniyor.

BATUHAN KOLAK DÜDÜK ÇALACAK

Eyüpspor ile Galatasaray arasında oynanacak mücadeleyi hakem Batuhan Kolak yönetecek. Kolak'ın yardımcılıklarını Anıl Usta ile Hakan Yemişken yapacak. Maçın 4. hakemi ise Burak Olcar olacak.



