Android kullanıcılarına kötü haber: Uygulama yükleme değişiyor

E-imza skandalında yeni gelişme
E-imza skandalında yeni gelişme
CHP'li Beykoz Belediyesi AK Parti'ye geçiyor
CHP'li Beykoz Belediyesi AK Parti'ye geçiyor
Türkiye'de ATM sayısı 55 bini aştı
Türkiye'de ATM sayısı 55 bini aştı
Manavgat Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu
Manavgat Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu
Cari denge temmuzda fazla verdi
Cari denge temmuzda fazla verdi
İsrailli bakana Türkiye'den görüntülü arama!
İsrailli bakana Türkiye'den görüntülü arama!
İmamoğlu'nun diploma yargılaması bugün başlıyor
İmamoğlu'nun diploma yargılaması bugün başlıyor
C31K Platformuna operasyon: 30 kişi gözaltında!
C31K Platformuna operasyon: 30 kişi gözaltında!
Küçük Çiftçiye Güvence, Tarıma İvme: Sözleşmeli Üretim
Küçük Çiftçiye Güvence, Tarıma İvme: Sözleşmeli Üretim
Dana sucukta sakatat, peynirde natamisin, baharatta yasaklı boya!
Dana sucukta sakatat, peynirde natamisin, baharatta yasaklı boya!
38 ilde DEAŞ operasyonu: 161 şüpheli yakalandı
38 ilde DEAŞ operasyonu: 161 şüpheli yakalandı
Bahçeli: Ahmet Türk göreve iade, Ahmet Özer tahliye edilmeli
Bahçeli: Ahmet Türk göreve iade, Ahmet Özer tahliye edilmeli
AK Parti'den rayiç bedel krizine yeni düzenleme
AK Parti'den rayiç bedel krizine yeni düzenleme
Can Holding'e yönelik gözaltı kararı verilen 10 kişiden 5'i yakalandı
Can Holding'e yönelik gözaltı kararı verilen 10 kişiden 5'i yakalandı
Ankara'da 11 bin kilo kaçak et operasyonu
Ankara'da 11 bin kilo kaçak et operasyonu
Hafta sonunda hava nasıl olacak?
Hafta sonunda hava nasıl olacak?
7 soruda faizsiz ev, araç ve iş yeri almanın yeni yolu
7 soruda faizsiz ev, araç ve iş yeri almanın yeni yolu
Bakan Tekin: OECD'nin en genç öğretmen kadrolarından birine sahibiz
Bakan Tekin: OECD'nin en genç öğretmen kadrolarından birine sahibiz
11 yıldır süren dava! Savcı 22'nci celsede mütalaasını açıkladı
11 yıldır süren dava! Savcı 22'nci celsede mütalaasını açıkladı
Can Holding'e yönelik soruşturmada 5 şüpheli yakalandı
Can Holding'e yönelik soruşturmada 5 şüpheli yakalandı
DMM: 'Ormanlar imara açılıyor' ve 'Antalya Kalesi satıldı' iddiaları doğru değil
DMM: 'Ormanlar imara açılıyor' ve 'Antalya Kalesi satıldı' iddiaları doğru değil
Ankara Kalecik'te bir günde ikinci deprem
Ankara Kalecik'te bir günde ikinci deprem
İBB, prim borçlarına karşılık 23 taşınmazı SGK'ye devredecek
İBB, prim borçlarına karşılık 23 taşınmazı SGK'ye devredecek
AK Parti'de 'rayiç bedel' toplantısı: Vatandaşın hakkı korunacak
AK Parti'de 'rayiç bedel' toplantısı: Vatandaşın hakkı korunacak
Türkiye'de ilk: Faizsiz ev, iş yeri ve araç almada yeni dönem
Türkiye'de ilk: Faizsiz ev, iş yeri ve araç almada yeni dönem
Ömer Çelik: Suça sürüklenen çocuklara kapsamlı düzenleme yolda
Ömer Çelik: Suça sürüklenen çocuklara kapsamlı düzenleme yolda
CHP İstanbul İl Kongresi'ne ilişkin davalar birleştirildi
CHP İstanbul İl Kongresi'ne ilişkin davalar birleştirildi
Uzmanlardan faiz kararı yorumu: İndirimler sürebilir
Uzmanlardan faiz kararı yorumu: İndirimler sürebilir
İş dünyasından TCMB'ye çağrı: Daha hızlı indirimler bekliyoruz
İş dünyasından TCMB'ye çağrı: Daha hızlı indirimler bekliyoruz
Uzmanı açıkladı: Hafta sonu hava nasıl olacak?
Uzmanı açıkladı: Hafta sonu hava nasıl olacak?
Ana sayfaHaberler Teknoloji

Android kullanıcılarına kötü haber: Uygulama yükleme değişiyor

Google, Android cihazlarda Play Store dışı uygulama yüklemeye kısıtlama getirdi. Artık sadece dijital imzalı uygulamalar yüklenebilecek!

Haber Giriş : 12 Eylül 2025 11:00, Son Güncelleme : 12 Eylül 2025 11:01
Yazdır
Android kullanıcılarına kötü haber: Uygulama yükleme değişiyor

Google, Android cihazlarda Play Store dışından uygulama yükleme özelliğini kısıtladı. Artık kullanıcılar yalnızca geliştirici tarafından dijital olarak imzalanmış uygulamaları yükleyebilecek.

Google, Android'in en çok öne çıkan özelliklerinden biri olan Play Store dışından uygulama yükleme (sideloading) özgürlüğünü sınırlandırma kararı aldı.

Google Ürün Başkan Yardımcısı Suzanne Frey tarafından duyurulan yeni kurallara göre,

Android kullanıcıları bundan böyle yalnızca geliştirici tarafından dijital olarak imzalanmış uygulamaları yükleyebilecek. Şirket, bu uygulamayı "havaalanında kimlik göstermek kadar sıradan bir güvenlik önlemi" olarak tanımlarken, amacın kötü amaçlı yazılımları engellemek olduğunu savundu.


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber