Gündem etmiştik! üniversite GYS sınavını erteledi!

9 Eylül 2025 tarihli "Üniversiteden Mevzuata Aykırı GYS İlanı" başlıklı yazımızda; Çukurova Üniversitesi tarafından ilan edilen Şube Müdürü kadrolarında birim bazlı ayrıma gidildiği, bunun ilgili mevzuata aykırılık teşkil ettiğini, böyle bir durumun yargıya gitmesi halinde de görevde yükselme sınavı bütünüyle iptal edilme sonucuyla karşı karşıya kalınacağını, henüz daha yolun başında olunan bir dönemde konunun yeniden değerlendirilmesinin faydalı olacağına dikkat çekmiştik.

Haberimiz üzerine, Çukurova Üniversitesi tarafından 09 Eylül 2025 tarihinde yapılan duyuruda, "2025 yılı için Üniversitemiz Sınav Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından 20 Eylül 2025 tarihinde Şube Müdürü unvanlı kadro için yapılması planlanan görevde yükselme sınavı ertelenmiştir. Yeni sınav tarihi Rektörlüğümüzce ayrıca duyurulacaktır." ifadelerine yer verilmiştir.



