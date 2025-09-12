E-imza skandalında yeni gelişme
CHP'li Beykoz Belediyesi AK Parti'ye geçiyor
Türkiye'de ATM sayısı 55 bini aştı
Manavgat Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu
Cari denge temmuzda fazla verdi
İsrailli bakana Türkiye'den görüntülü arama!
İmamoğlu'nun diploma yargılaması bugün başlıyor
C31K Platformuna operasyon: 30 kişi gözaltında!
Küçük Çiftçiye Güvence, Tarıma İvme: Sözleşmeli Üretim
Dana sucukta sakatat, peynirde natamisin, baharatta yasaklı boya!
38 ilde DEAŞ operasyonu: 161 şüpheli yakalandı
Bahçeli: Ahmet Türk göreve iade, Ahmet Özer tahliye edilmeli
AK Parti'den rayiç bedel krizine yeni düzenleme
Can Holding'e yönelik gözaltı kararı verilen 10 kişiden 5'i yakalandı
Ankara'da 11 bin kilo kaçak et operasyonu
Hafta sonunda hava nasıl olacak?
7 soruda faizsiz ev, araç ve iş yeri almanın yeni yolu
Bakan Tekin: OECD'nin en genç öğretmen kadrolarından birine sahibiz
11 yıldır süren dava! Savcı 22'nci celsede mütalaasını açıkladı
Can Holding'e yönelik soruşturmada 5 şüpheli yakalandı
DMM: 'Ormanlar imara açılıyor' ve 'Antalya Kalesi satıldı' iddiaları doğru değil
Ankara Kalecik'te bir günde ikinci deprem
İBB, prim borçlarına karşılık 23 taşınmazı SGK'ye devredecek
AK Parti'de 'rayiç bedel' toplantısı: Vatandaşın hakkı korunacak
Türkiye'de ilk: Faizsiz ev, iş yeri ve araç almada yeni dönem
Ömer Çelik: Suça sürüklenen çocuklara kapsamlı düzenleme yolda
CHP İstanbul İl Kongresi'ne ilişkin davalar birleştirildi
Uzmanlardan faiz kararı yorumu: İndirimler sürebilir
İş dünyasından TCMB'ye çağrı: Daha hızlı indirimler bekliyoruz
Uzmanı açıkladı: Hafta sonu hava nasıl olacak?
Türkiye'nin Temmuz 2025 ödemeler dengesi verileri açıklandı. Cari işlemler hesabı temmuzda 1 milyar 766 milyon dolar fazla verirken, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında da 6 milyar 29 milyon dolarlık fazla oluştu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Eylül 2025 11:14, Son Güncelleme : 12 Eylül 2025 11:17
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre, Temmuz 2025'te cari işlemler hesabı 1 milyar 766 milyon dolar fazla verirken, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında da 6 milyar 29 milyon dolarlık fazla oluştu.

Bu dönemde ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 4 milyar 635 milyon dolar oldu.

Yıllıklandırılmış verilere göre, temmuz ayında cari açık yaklaşık 18,8 milyar dolar olurken, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret dengesi de 62,7 milyar dolar açık verdi. Aynı dönemde hizmetler dengesi 62 milyar dolar fazla, birincil ve ikincil gelir dengesi sırasıyla 17,7 milyar dolar ve 380 milyon dolar açık verdi.

Hizmetler dengesi kaynaklı net girişler bu ay 8 milyar 24 milyon dolar seviyesinde gerçekleşirken, bu kalem altında taşımacılık hizmetleri ve seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler sırasıyla 2 milyar 417 milyon dolar ve 6 milyar 209 milyon dolar oldu.

Öte yandan, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 9 Eylül 2025 tarihinde yayımlanan "Uluslararası Hizmet Ticareti İstatistikleri, 2024" bülteni çerçevesinde, Hizmetler Dengesi kalemi 2023-2024 yılları ve 2025 Ocak-Haziran dönemi için revize edildi.

Yapılan revizyon, hizmetler dengesi net gelirlerini 2023 yılında 1 milyar 592 milyon dolar ve 2024 yılında 623 milyon dolar negatif yönlü etkilerken, 2025 Ocak-Haziran döneminde ise 154 milyon dolar pozitif yönlü etki etti.


