Manavgat Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu

Manavgat Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu

Antalya Manavgat'ta yürütülen yolsuzluk operasyonunda belediye başkanının da adının geçtiği dosyada külçe altın ve yüklü miktarda döviz bulundu.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 12 Eylül 2025 11:17, Son Güncelleme : 12 Eylül 2025 11:20
Yazdır
Manavgat Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı'nın dosyasında, Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara'nın yeğeni Hüseyin Cem Gül'ün ifadesi kritik bir dönüm noktası oldu.

Hüseyin Cem Gül, savcılıktaki ek ifadesinde, alınan rüşvet paralarının bir kısmını Başkan Kara'nın talimatıyla, Kara'nın yakın arkadaşı olduğu belirtilen Abdullah Doğukan Kayhan'a teslim ettiğini itiraf etti.

Bu ifadeler üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Abdullah Doğukan Kayhan'ın da bilgisine başvuruldu.

Kayhan, savcılık huzurunda verdiği ifadede, Hüseyin Cem Gül'den aldığı paraları yine Başkan Kara'nın talimatı doğrultusunda zirai depoda sakladığını kabul etti.

3 kilo külçe altın, 500 bin euro ve 153 bin 160 dolar ele geçirildi

Savcılık talimatıyla yürütülen soruşturmada, Cumhuriyet Savcısı gözetiminde yapılan yer gösterme ve arama işlemi sonucunda, depoda gizlenmiş halde 3 kilo külçe altın ile birlikte yarım milyon Euro ve 153 bin 160 Dolar nakit para bulundu.


