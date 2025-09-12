'Uzunköprü köftesi tescillendi

Uzunköprü Ticaret ve Sanayi Odası (UTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Akalın, yaptığı yazılı açıklamada, 2023'te yapılan başvurunun olumlu sonuçlandığını belirtti.

Uzunköprü köftesinin coğrafi işaret tescili alarak koruma altına alındığını aktaran Akalın, bu önemli gelişmenin yalnızca bölgenin yöresel mutfak kültürünü değil, aynı zamanda Uzunköprü'nün tarihi, sosyal ve kültürel değerlerini de geleceğe taşıyacağını vurguladı.

Coğrafi işaret tescilinin ilçeye değer katacağını belirten Akalın, "Yüzyıllardır sofralarımızda yer alan, özgün yapılışı ve eşsiz lezzetiyle ün kazanmış olan Uzunköprü köftesi artık yalnızca bir yemek değil, memleketimizin kimliğini temsil eden bir marka haline gelmiştir." ifadelerini kullandı.

Akalın, Uzunköprü köftesinin coğrafi işaret tescili almasından dolayı büyük memnuniyet duyduklarını dile getirdi.



