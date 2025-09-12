CHP'li Beykoz Belediyesi AK Parti'ye geçiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beykoz Belediyesi'nde yaşanan flaş gelişmeyi duyurdu. CHP'den ayrılan Gürzel ve meclis üyeleri AK Parti'ye katılıyor.
Haber Giriş : 12 Eylül 2025 12:04, Son Güncelleme : 12 Eylül 2025 12:30
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan MYK sonrası yaptığı açıklamada Beykoz Belediye Başkanvekili Özlem Vural Gürzel'in AK Parti'ye geçeceğini açıkladı.
CHP'Lİ ÖZLEM VURAL GÜRZEL AKP'YE GEÇİYOR
CNN Türk'te yer alan habere göre; Erdoğan'ın cumartesi günü AK Parti Teşkilat Akademisi kapanış programında Gürzel'e ve CHP'den istifa eden Beykoz Belediye Meclis üyelerine AK Parti rozeti takması bekleniyor.
BEYKOZ BELEDİYESİ'NDE SON DURUM
Beykoz Belediyesi'nde ise Alaattin Köseler'in tutukluluk halinin devam etmesi nedeniyle Gürzel'in AK Parti'ye geçmesi halinde belediyede başkanlık makamı da AK Parti tarafından temsil edilmiş olacak.
Öte yandan Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Melih Karakaya, görevinden istifa ettiğini duyurdu.