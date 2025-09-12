Tüfekle öğrenci servisi minibüsüne ateş açıldı; sürücü ve kızı yaralandı

Samsun'un Canik ilçesinde öğrenci servisi minibüsüne av tüfeğiyle açılan ateşte sürücü Aydın A. ve kızı Elvin A. yaralandı.

Olay, saat 08.00 sıralarında, Canik ilçesi Uluçayır Mahallesi'nde meydana geldi.

Sürücü Aydın A., kızı Elvin A. ile birlikte servis yapmak için 55 AK 403 plakalı öğrenci servisi minibüsüyle evinden yola çıktı. Bu sırada ağaçlık alandan kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından av tüfeğiyle ateş açıldı.

Aydın A. saçmalarla sol kolundan, kızı Elvin A. ise yerden seken bir cisimle sol ayağından sıyrık şeklinde hafif yaralandı. İhbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerinin müdahalesi sonrası Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülüp, tedaviye alındı.

Ekipler, şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.



