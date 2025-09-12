Adalet Bakanı'ndan 12 Eylül'de yeni anayasa çağrısı!
Bakan Şimşek'ten cari denge açıklaması
Tacizcisini öldüren liseli Azra hakkında yeni karar
KPSS Alan Bilgisi sınavlarıyla devam edecek
Sosyal medyaya 16 yaş sınırı geliyor
2 ilde vergi müfettişlerine 'rüşvet' operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
E-imza skandalında yeni gelişme
CHP'li Beykoz Belediyesi AK Parti'ye geçiyor
Türkiye'de ATM sayısı 55 bini aştı
Manavgat Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu
Cari denge temmuzda fazla verdi
İsrailli bakana Türkiye'den görüntülü arama!
İmamoğlu'nun diploma yargılaması bugün başlıyor
C31K Platformuna operasyon: 30 kişi gözaltında!
Küçük Çiftçiye Güvence, Tarıma İvme: Sözleşmeli Üretim
Dana sucukta sakatat, peynirde natamisin, baharatta yasaklı boya!
38 ilde DEAŞ operasyonu: 161 şüpheli yakalandı
Bahçeli: Ahmet Türk göreve iade, Ahmet Özer tahliye edilmeli
AK Parti'den rayiç bedel krizine yeni düzenleme
Can Holding'e yönelik gözaltı kararı verilen 10 kişiden 5'i yakalandı
Ankara'da 11 bin kilo kaçak et operasyonu
7 soruda faizsiz ev, araç ve iş yeri almanın yeni yolu
Bakan Tekin: OECD'nin en genç öğretmen kadrolarından birine sahibiz
11 yıldır süren dava! Savcı 22'nci celsede mütalaasını açıkladı
Can Holding'e yönelik soruşturmada 5 şüpheli yakalandı
DMM: 'Ormanlar imara açılıyor' ve 'Antalya Kalesi satıldı' iddiaları doğru değil
Ankara Kalecik'te bir günde ikinci deprem
İBB, prim borçlarına karşılık 23 taşınmazı SGK'ye devredecek
AK Parti'de 'rayiç bedel' toplantısı: Vatandaşın hakkı korunacak
Türkiye'de ilk: Faizsiz ev, iş yeri ve araç almada yeni dönem
Tacizcisini öldüren liseli Azra hakkında yeni karar

Kars'ta taciz iddiasıyla başlayan ve ölümle sonuçlanan olayda, Azra E.'ye verilen hapis cezası Yargıtay tarafından indirildi.

Tacizcisini öldüren liseli Azra hakkında yeni karar

Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi'nin "hukuka aykırı" bularak 8 yıl 4 ay hapis cezasını bozduğu Azra E., Kars 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden hakim karşısına çıktı.

Duruşmada sanık avukatı, yaptığı savunmasında, olayın meşru müdafaa kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini, Azra'nın uğradığı tacizin süresi ve niteliği itibarıyla ağır bir haksız saldırı olduğunu, korku ile bu eylemi gerçekleştirdiğini ve verilecek kararın toplum vicdanını da rahatlatması gerektiğini söyledi.

6 YIL 8 AY HAPİS CEZASI

Ağır Ceza Mahkemesi tutuksuz yargılanan Azra E.'ye "haksız tahrik altında kasten adam öldürme" suçundan Yargıtay yolu açık olmak üzere 6 yıl 8 ay hapis cezası verdi.

NE OLMUŞTU?

Kars'ın Arpaçay ilçesine bağlı Kardeştepe köyünde 1 Mart 2022 tarihinde meydana gelen olayda, Şehit Engin Yılmaz Anadolu Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi Azra E., köy meydanındaki çeşmede hayvanları sularken, 3 yıldır kendisini taciz ettiğini iddia ettiği Birdal Doğan'ı babasına ait ruhsatsız tabancayla vurdu.

Vücuduna 4 kurşun isabet eden Doğan, hayatını kaybetti.

Tutuklanan Azra E. hakkında 12 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Kars 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 5 Temmuz 2022'de görülen ilk duruşmada Azra E., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Karar duruşmasında Cumhuriyet savcısı mütalaasında "haksız tahrik altında kasten adam öldürme" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, Azra E.'ye önce müebbet, sonra tahrik altında öldürme ve iyi hal indirimi uygulayarak 8 yıl 4 ay hapis cezası verdi.

Mahkeme ayrıca, Azra E.'nin adli kontrol tedbirlerinin uygulamasının devamına karar verdi.

YARGITAY CEZAYI FAZLA BULARAK BOZDU

Azra E.'nin avukatı karara itiraz ederek Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi'ne (BAM) başvurdu.

BAM'ın, mahkemenin kararını onamasının ardından bu kez dosya Yargıtay'a gitti.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Azra E.'ye verilen cezanın yüksek olduğunu belirterek, 1'inci Ceza Dairesi'nde cezanın bozulmasını talep etti.

Dosyayı inceleyen Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi, cezada makul düzeyde indirim yapılması kararını aldı.


