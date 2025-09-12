Adalet Bakanı'ndan 12 Eylül'de yeni anayasa çağrısı!
Bakan Şimşek'ten cari denge açıklaması
Tacizcisini öldüren liseli Azra hakkında yeni karar
KPSS Alan Bilgisi sınavlarıyla devam edecek
Sosyal medyaya 16 yaş sınırı geliyor
2 ilde vergi müfettişlerine 'rüşvet' operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
E-imza skandalında yeni gelişme
CHP'li Beykoz Belediyesi AK Parti'ye geçiyor
Türkiye'de ATM sayısı 55 bini aştı
Manavgat Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu
Cari denge temmuzda fazla verdi
İsrailli bakana Türkiye'den görüntülü arama!
İmamoğlu'nun diploma yargılaması bugün başlıyor
C31K Platformuna operasyon: 30 kişi gözaltında!
Küçük Çiftçiye Güvence, Tarıma İvme: Sözleşmeli Üretim
Dana sucukta sakatat, peynirde natamisin, baharatta yasaklı boya!
38 ilde DEAŞ operasyonu: 161 şüpheli yakalandı
Bahçeli: Ahmet Türk göreve iade, Ahmet Özer tahliye edilmeli
AK Parti'den rayiç bedel krizine yeni düzenleme
Can Holding'e yönelik gözaltı kararı verilen 10 kişiden 5'i yakalandı
Ankara'da 11 bin kilo kaçak et operasyonu
7 soruda faizsiz ev, araç ve iş yeri almanın yeni yolu
Bakan Tekin: OECD'nin en genç öğretmen kadrolarından birine sahibiz
11 yıldır süren dava! Savcı 22'nci celsede mütalaasını açıkladı
Can Holding'e yönelik soruşturmada 5 şüpheli yakalandı
DMM: 'Ormanlar imara açılıyor' ve 'Antalya Kalesi satıldı' iddiaları doğru değil
Ankara Kalecik'te bir günde ikinci deprem
İBB, prim borçlarına karşılık 23 taşınmazı SGK'ye devredecek
AK Parti'de 'rayiç bedel' toplantısı: Vatandaşın hakkı korunacak
Türkiye'de ilk: Faizsiz ev, iş yeri ve araç almada yeni dönem
'Son 20-25 yılda ülkemiz muazzam bir şekilde kalkındı'

Gaziantep'te Çanakkale Gezileri Bilgilendirme Toplantısı'na katılan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin son yıllardaki muazzam kalkınmasına ve fırsat eşitliğine vurgu yaptı. Gençlerin eğitimle geleceğe hazırlanmasının altını çizdi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 12 Eylül 2025 14:39, Son Güncelleme : 12 Eylül 2025 15:39
'Son 20-25 yılda ülkemiz muazzam bir şekilde kalkındı'

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Son 20-25 yılda ülkemiz muazzam bir şekilde kalkındı. Bugünün imkanları çok farklıdır. Her şey çalışmaya bağlıdır" dedi.

Bir dizi açılış ve programlara katılmak için Gaziantep'te bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Gaziantep'te Çanakkale Gezileri Bilgilendirme Toplantısı'na katıldı.

Bakan Şimşek'e programda Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, kent protokolü ve bakanlık yetkilileri eşlik etti.

"Türkiye'de fırsat eşitliği olmazsa benim gibileri bugün buraya gelmezdi"

Bakan Şimşek, burada yaptığı konuşmada,

"Şahinbey Belediye Başkanı'nı tebrik ediyorum dünyada eşi benzeri olmayan bir uygulamayı 10 yıldır devam ettiriyor. 2015 yılından buyana 244 bin gencimiz Çanakkale destanını görme imkanına yerinde kavuşmuş. İnsanlık adına bütün değerleri yok eden, vicdanın kalmadığı, soykırım ve maalesef zulmün hüküm sürdüğü bölgeler var. Dolayısıyla böyle bir dünyada gelecekte karşı karşıya kalacağımız tedbirlere karşı güçlü bir şekilde durabilmemiz için en büyük silahımız eğitimdir. Temel bilimlerde başarılı olmamız gerekiyor. Çatışmaların ve kuralsızlıkların hüküm sürdüğü bir dönemde tehditlere karşı en büyük kaynağımız gençlerimizdir. Tabi yapay zeka dönemindeyiz. Bilgi önemli ama esas olan burada değerler eğitimidir. İşte sizin Çanakkale ziyaretiniz değerler eğitiminin önemli bir parçasıdır. Hiçbir zorluk sizleri hayallerinizden uzaklaştırmasın"

dedi.

Türkiye'nin geçmişe göre çok ilerlediğini söyleyen Şimşek,

"Son 20-25 yılda ülkemiz muazzam bir şekilde kalkındı. Bugünün imkanları çok farklıdır. Her şey çalışmaya bağlıdır. O dönemde bizim köyde eğitim yoktu, elektrik, su yoktu. Ülkemizde bir fırsat eşitliği var. Ben Türkçeyi ilkokulda öğrendim. Türkiye'de fırsat eşitliği olmazsa benim gibileri bugün buraya gelmezdi. Biz ülkemizle gurur duyuyoruz. Çünkü ülkemiz büyük bir başarı hikayesi ve fırsat eşitliği sağlamıştır"

diye konuştu.


