Eskişehir'de 2 hükümlü hastaneden kaçtı

Eskişehir 1 Nolu Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda yatan V.N. (35) ve N.O. (42) isimli 2 hükümlü, sağlık kontrolü için Eskişehir Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Hükümlüler, bugün saat 12.00 sıralarında hastaneden firar etti.

Eskişehir Şehir Hastanesi'nden firar eden 2 hükümlümün yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

