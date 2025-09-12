DMM'den 'köprü ve otoyollar satılıyor' iddialarına yalanlama

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı basın organları ve sosyal medya hesaplarında yer alan "15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve ülke genelinde otoyollar satılıyor" şeklindeki iddialara yönelik açıklama yaptı.

Açıklamada, son günlerde dolaşıma sokulan iddiaların, kamuoyunu yanıltmaya yönelik bir dezenformasyon kampanyasının parçası olduğu belirtildi.

Otoyol ve köprülerin "satışı"nın hukuken mümkün olmadığı vurgulanan açıklamada, "Mülkiyet devlette kalmakta olup, yalnızca belirli süreyle işletme ve bakım hakkının özel sektöre devri söz konusu olabilmektedir. Bu uygulama da mevcut hükümet dönemine özgü değildir." ifadelerine yer verildi.

Otoyol ve köprüler dahil kamu varlıklarının işletme hakkı devrine ilişkin yasal zeminin 1994 yılında çıkarılan 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun ile hazırlandığı hatırlatılan açıklamada, bu görevin kanunla bugün de aynı çalışmaları yürüten Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na verildiği kaydedildi.

"İşlem satış değil, danışmanlık hizmeti alımıdır"

Açıklamada, Orta Vadeli Plan'da yer alan özelleştirme gelir hedefinin de köprü ve otoyolların mülkiyet devrini değil, işletme hakkı devirlerinden sağlanacak gelirleri kapsadığına dikkat çekildi.

İddialara konu olan mevcut işlemin bir satış değil, finansal ve teknik danışmanlık hizmeti alımı süreci olduğu belirtilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Bu süreçte dünya örnekleri incelenmekte, adil ve şeffaf ücretlendirme modelleri geliştirilmekte, devletin yatırım yükünü azaltacak alternatif finansman yöntemleri araştırılmakta ve kamu yararını en üst düzeyde koruyacak stratejiler oluşturulmaktadır."

Açıklamada, söz konusu varlıkların yabancılara satılacağı veya devletin elinden çıkarılacağı yönündeki iddiaların tamamen asılsız olduğu vurgulanarak, "Haberlerde kullanılan 'satış', 'vatandaşa yük', 'peşkeş' gibi ifadeler, gerçek dışı algı oluşturmayı hedefleyen söylemlerdir." denildi.